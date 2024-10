Ile Maurice: Au coeur de la lumière et de la convivialité

Maurice s'illumine aujourd'hui pour célébrer la joie, la lumière et le partage. Divali symbolise la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. Les familles hindoues de l'île se rassembleront pour honorer cette tradition, en allumant des lampes et en décorant leurs maisons de rangolis colorés.

Les rues s'illuminent aussi de guirlandes lumineuses. Les gâteaux, dont l'incontournable gato patat, symbolisent le partage et renforcent les liens entre amis et familles. Manisha Boodram Luchmun-Roy, résidente d'Espérance-Trébuchet, partage son enthousiasme. «Je vais nettoyer la maison et préparer des gâteaux à partager avec la famille et les voisins.»

La célébration de Divali inclut des rituels de prières à la déesse Lakshmi, qui représente le bonheur, l'amour, la fertilité, la prospérité, la santé et la beauté. Elle donne non seulement la richesse, mais aussi le bien-être mental, l'harmonie et la protection. «C'est une période où nous mettons de côté nos différences et célébrons l'harmonie et la joie», ajoute Manisha. Cette année encore, les Mauriciens vivront des moments inoubliables, remplis de rires, de chants et de prières.