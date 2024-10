Afrique de l'Ouest: La mobilisation de l'épargne 'reste un défi majeur à relever', selon Alioune Dione

Dakar — La mobilisation de l'épargne "reste un défi majeur à relever" au Sénégal comme dans les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a signalé, jeudi, à Dakar, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione.

"Au Sénégal, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, la mobilisation de l'épargne intérieure reste encore un défi majeur à relever, malgré les efforts fournis par les acteurs du secteur, en l'occurrence les établissements de crédit, les institutions de microfinance, les compagnies d'assurance, La Poste..." a relevé M. Dione.

Il a évoqué cette difficulté à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'épargne.

Le nouveau programme de développement du pays présenté par le gouvernement, le 14 octobre dernier, témoigne d"'une forte volonté des autorités de recourir à la mobilisation des ressources internes pour financer [l'économie] et faire du modèle coopératif un outil de développement endogène", a souligné Alioune Dione.

Pour y arriver, "nous devons profiter de toutes les opportunités offertes par le modèle [...] coopératif", a dit M. Dione, ajoutant : "Il est aisé de comprendre que, pour leur développement, nos pays ont besoin de ressources importantes à la fois durables et accessibles."

%

Il pense que "l'épargne devrait constituer le premier levier permettant, d'une part, de mobiliser des ressources internes et, d'autre part, de mettre ces ressources à la disposition des acteurs [...] économiques".

Les mutuelles d'épargne et de crédit peuvent servir de "pilier essentiel" pour "toutes les initiatives allant dans le sens de la mobilisation de l'épargne et de l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises", si elles fonctionnent dans la "démocratie", la "solidarité", l"'entraide et la formation de leurs membres", estime Alioune Dione.

"J'exhorte les institutions de microfinance, celles d'entre elles qui ont un caractère mutualiste et coopératif notamment, à [...] mettre leurs membres au coeur du dispositif, à les impliquer dans la prise de décision comme dans la satisfaction des besoins", a dit M. Dione en présence de représentants d'institutions de microfinance et de mutuelles d'épargne et de crédit.

Il assure que le ministère fera le nécessaire pour les aider à atteindre leurs objectifs et à développer le secteur.