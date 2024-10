Sénégal: Kédougou - La tête de liste de Pastef insiste sur la question du désenclavement

Kédougou — Abdoulaye Sow, tête de liste départementale du parti Pastef (au pouvoir) dans le département de Kédougou (sud-est), promet de porter les problèmes de désenclavement des collectivités territoriales de cette circonscription, une fois élu député à l'issue des législatives anticipées du 17 novembre prochain.

"Il y a un réel problème de désenclavement dans le département de Kédougou parce que nous étions avant-hier dans la commune de Dindéfélo, on a constaté un enclavement total surtout au niveau du plateau à Dandé", a-t-il déclaré.

A Fongolimbi, "c'est la montagne qui bloque" le développement de cette zone, a ajouté Abdoulaye Sow lors d'un meeting politique tenu mercredi au quartier pasteur Bitler, en présence des militants et des sympathisants de Pastef, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité.

Il a promis de porter, de la même manière, les préoccupations et doléances des jeunes en termes d'emplois et d'infrastructures sportives et citoyennes.

"Nous allons faire en sorte que les jeunes puissent travailler dans les entreprises minières qui exploitent à Kédougou et pousser l'Etat du Sénégal à réaliser le stade régional qui est en chantier depuis 2017, ainsi que les structures de jeunesse et de citoyenneté", a-t-il promis.

Abdoulaye Sow, un enseignant exerçant dans le primaire, s'engage à sensibiliser le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, pour l'amélioration de la qualité du réseau téléphonique à Kédougou.

"Vous savez, c'est le réseau qui tient le monde, et il y a des zones dans la région de Kédougou où on ne peut pas communiquer à cause d'un manque de réseau", a-t-il souligné.

"On a par ailleurs un problème d'électrification, et il y a des communes entières aujourd'hui qui n'ont pas de courant", a-t-il ajouté.