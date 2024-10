Ethiopie: Le Premier ministre Abiy salue les résultats remarquables de la réforme en trois mois

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les résultats de la réforme macroéconomique, en particulier en ce qui concerne les exportations et les investissements directs étrangers (IDE) de l'Éthiopie au cours des trois derniers mois.

S'adressant aujourd'hui aux membres du parlement, le premier ministre Abiy a souligné les résultats obtenus grâce à la réforme au cours des trois derniers mois. Selon lui, les réserves de change de l'Éthiopie ont augmenté de 161 % au cours des trois derniers mois.

Les réserves de la Banque nationale d'Éthiopie ont enregistré une croissance de 161 %. Les réserves des banques privées ont également augmenté de 29 %. Les transferts de fonds ont augmenté de 24 % et les transactions effectuées dans les banques sont très encourageantes.

En ce qui concerne les seules exportations, le plan pour les trois derniers mois était d'atteindre 1,1 milliard d'USD. Cependant, il a déclaré que le pays a atteint 1,5 milliard de dollars au cours de la période indiquée, dépassant ainsi l'objectif fixé.

Il a déclaré que les recettes d'exportation les plus élevées du pays étaient de 4 milliards d'USD pendant la période de réforme, et que le pays pouvait désormais obtenir 5 milliards d'USD d'exportations en un an, les résultats des trois derniers mois montrant clairement les progrès accomplis.

%

En conséquence, le café et l'or ont joué un rôle crucial dans l'augmentation des recettes d'exportation du pays au cours de cette période.

Le pays a gagné 1,4 milliard d'USD grâce aux exportations de services et 1,5 milliard d'USD grâce aux exportations de marchandises, a-t-il déclaré, ajoutant que c'est la première fois que les exportations de marchandises dépassent les exportations de services, ce qui est l'un des objectifs de la réforme.

Les importations ont également été réduites de 1,3 %, ce qui devrait être encouragé davantage, a-t-il souligné. En ce qui concerne les entrées d'IDE, M. Abiy a déclaré qu'elles avaient augmenté de 6,4 % au cours des trois derniers mois.

L'Éthiopie a reçu 3,4 milliards d'USD d'investissements étrangers, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à la même période de l'année dernière. Cette hausse des investissements peut être attribuée aux réformes macroéconomiques du gouvernement, qui ont créé un environnement favorable aux entreprises, a ajouté le premier ministre.

Selon Abiy, les investissements directs étrangers ont augmenté de 6,4 % grâce à ces réformes et les ressources naturelles abondantes de l'Éthiopie, y compris la terre et les énergies renouvelables, associées à une main-d'oeuvre qualifiée, en font une destination attrayante pour les investisseurs, et la libéralisation économique a permis de libérer ce potentiel.

Ces dernières années, des efforts ont été déployés pour revitaliser le secteur industriel de l'Éthiopie, et des progrès ont été réalisés pour relever les principaux défis, notamment en matière d'approvisionnement en énergie.

Actuellement, la capacité de production industrielle a atteint 67 % et le secteur devrait croître de 12,8 % au cours de l'année fiscale actuelle. En conséquence, les secteurs de l'industrie manufacturière et de la construction devraient croître respectivement de 12 % et de 12,3 %.

Le mouvement "Made In Ethiopia" a joué un rôle déterminant dans le renforcement de l'industrie manufacturière, a déclaré M. Abiy, révélant que 72 grandes industries commenceront à produire au cours de l'année fiscale en cours.

Ces industries sont engagées dans le textile, l'alimentation et les boissons, la construction et les produits chimiques, ainsi que dans les technologies et les secteurs militaires. Le premier ministre a déclaré que la moitié des activités de fabrication dans les différents parcs industriels d'Éthiopie sont occupées par des investisseurs nationaux, ce qui a permis d'obtenir des résultats remarquables dans le renforcement de la substitution des importations.

L'Éthiopie s'efforce d'atteindre une croissance du PIB de 8,4 % au cours de l'année à venir. Dans le seul secteur de l'agriculture, nous prévoyons une croissance de 6,1 %.