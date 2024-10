Ethiopie: Le pays recherche un accès pacifique à la mer Rouge dans un contexte de croissance économique - PM Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé la volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès pacifique à la mer Rouge, citant la nécessité d'un débouché maritime pour soutenir l'économie croissante de la nation et l'expansion de sa population de plus de 120 millions d'habitants.

S'exprimant devant le Parlement, le Premier ministre Abiy a souligné l'engagement de l'Éthiopie à adopter une approche non agressive pour atteindre ces objectifs stratégiques.

"Nous cherchons à accéder à la mer Rouge de manière pacifique, comme il convient à unfortunately n pays de notre taille dont l'économie est en pleine croissance", a déclaré le Premier ministre Abiy. "Notre programme n'est pas axé sur la confrontation, mais sur la croissance économique et les avantages pour le peuple éthiopien.

La région dispose de vastes ressources en matière d'accès à la mer, a-t-il déclaré, notant que la Corne de l'Afrique dispose de plus de 5 000 kilomètres d'accès à la mer, s'étendant de Massawa à Mogadiscio.

Il a poursuivi en soulignant que l'intérêt de l'Éthiopie pour l'accès à la mer Rouge est une démarche logique pour la croissance économique, et qu'avec la présence d'un littoral aussi long à portée de main, le pays reste engagé dans la poursuite d'accords qui favorisent les avantages mutuels.

"Notre approche est celle de la prospérité partagée et du respect de nos voisins", a fait remarquer le Premier ministre Abiy, en soulignant les ambitions de l'Éthiopie en matière de développement régional.

Il a souligné que cette vaste région constituait une ressource potentielle, déclarant : "Avec ce vaste littoral dans notre voisinage, nous voyons de nombreuses possibilités d'échanges et de coopération qui peuvent améliorer non seulement l'Éthiopie, mais aussi la région tout entière."

Le Premier ministre a réaffirmé que l'engagement pacifique de l'Éthiopie restait inébranlable, cherchant à créer une base solide pour les routes commerciales qui pourraient transformer la Corne de l'Afrique en une plaque tournante de la croissance et de la connectivité.

En ce qui concerne la position internationale de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy a mis en avant les principes de la politique étrangère éthiopienne et a souligné la volonté du pays de travailler en coopération avec les puissances mondiales de l'Est et de l'Ouest.

Il a fait remarquer que les efforts déployés par l'Éthiopie pour établir des relations avec des pays tels que la Chine, les États-Unis et divers États européens visent à favoriser son développement sans favoritisme ni conflit d'alignement.

"Nos partenariats sont fondés sur le respect mutuel et l'intérêt national, et non sur l'appartenance à l'Ouest ou à l'Est", a-t-il fait remarquer, ajoutant que la réforme économique de l'Éthiopie a été largement soutenue par les alliés de l'Est et de l'Ouest.

En ce qui concerne les relations régionales, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une coexistence pacifique avec les pays voisins, notamment la Somalie, l'Érythrée et le Kenya.

Il a souligné l'importance de la communauté somalienne en Éthiopie et a affirmé que le pays n'avait pas d'ambitions territoriales ni d'intentions cachées à l'égard de la Somalie.

La Somalie est une nation fraternelle avec laquelle nous partageons des liens historiques et culturels", a-t-il affirmé, tout en soulignant l'intention de l'Éthiopie d'assurer la stabilité et la prospérité dans toute la région.

Le Premier ministre Abiy a exprimé son optimisme quant à la récente entrée de l'Éthiopie dans le bloc des BRICS, la considérant comme une étape stratégique vers le renforcement de l'influence économique mondiale de la nation.