Afrique de l'Est: 23e Sommet du COMESA - Andry Rajoelina débarque au Burundi - Pas de répit pour le président Andry Rajoelina

Après avoir dirigé une réunion de crise avec les responsables de la Jirama pour trouver des solutions concrètes aux problèmes de délestage qui sévissent dans la capitale, le chef de l'État s'est tout de suite envolé vers Bujumbura, la capitale du Burundi où il assiste ce jour au 23e Sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du COMESA. « Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeurs régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme » tel est le thème de ce Sommet qui aura lieu au Palais présidentiel de Kiriri (B3) à Bujumbura.

Plusieurs présidents et ministres des Affaires étrangères venant des 21 pays membres du Marché commun de l'Afrique orientale et australe sont présents dans la capitale du Burundi pour participer à cette rencontre de haut niveau. Parmi eux figure donc le numéro Un malgache qui a été accueilli lors de son arrivée hier en fin d'après-midi, à l'aéroport international Melchior Ndadaye, par son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye.

Son arrivée a été marquée par les honneurs militaires suivis de la traditionnelle revue des troupes. Les deux présidents se sont ensuite entretenus dans le salon d'honneur de l'aéroport de Bujumbura, pour évoquer le renforcement de la coopération entre les deux pays. Dans la soirée, il a assisté au dîner d'État organisé en l'honneur de tous les invités de marque présents dans la capitale burundaise.

Croissance accrue.

Le chef de l'État participera activement à tous les débats et tables rondes s'inscrivant au programme de ce sommet visant notamment à réaliser une croissance accrue et un développement durable des États membres, à détecter les secteurs clés susceptibles de relever le développement des pays, et à créer un environnement propice aux affaires et aux investissements, ainsi qu'à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité au niveau de la région. Le président Andry Rajoelina prononcera un discours durant la cérémonie d'ouverture de ce matin.

Il figure parmi les 3 trois chefs d'État nouvellement élus au niveau de la région. D'ailleurs, durant le Conseil des ministres du COMESA qui s'est tenu hier, Madagascar a été félicité spécialement par le président du COMESA pour avoir réussi à organiser une élection libre, transparente, démocratique et acceptée par tous, sans heurt ni incident. Membre fondateur du COMESA, Madagascar vise le renforcement de la coopération économique et commerciale avec les États membres durant ce 23ème Sommet, avec dans la ligne de mire, les secteurs de l'agriculture, le tourisme, mais aussi et surtout le commerce et l'industrie.

Pour ce voyage, Andry Rajoelina est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika ; le ministre de l'Industrie et du Commerce, David Ralambofiringa ; le ministre de l'Agriculture, François Sergio Hajarison, la directrice de cabinet de la Présidence, Elysa Rakotonirina ; et la directrice des Affaires internationales et Porte-parole du président Lova Hasinirina Ranoromaro. À souligner aussi la présence à Bujumbura de Richard Randriamandrato, candidat présenté par Madagascar à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine.