Madagascar: UNICEF-PHSP - Collaboration pour renforcer la gestion des risques et catastrophes

Les deux partenaires s'engagent à soutenir les enfants durant les situations de crise.

L'UNICEF et la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé entendent initier une réponse coordonnée et innovante, en soutien au Bureau National de la Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC). C'est dans cet esprit que les deux parties ont signé officiellement hier un protocole d'accord qui vise à « renforcer la résilience des enfants face aux catastrophes naturelles à Madagascar.»

La collaboration vient ainsi renforcer les initiatives déjà entreprises et à entreprendre pour faire face à la saison cyclonique qui s'annonce. « En mobilisant les ressources, l'expertise et les actions philanthropiques des entreprises, cette collaboration permettra de renforcer la résilience, la sécurité et le bien-être des enfants dans les périodes de crise », a-t-on avancé lors de la cérémonie de signature. A cet effet, la collaboration est axée sur quatre domaines, notamment la logistique, la communication et la sensibilisation des populations, le partage de données et le renforcement des capacités pour les membres de la plateforme des victimes.

Les données du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) démontrent une réalité : les enfants sont les plus affectés lors de la survenue des crises humanitaires. Accès à l'eau potable, alimentation équilibrée, abri sécurisé, soins médicaux et accès à l'éducation sont gravement compromis. Ces mêmes données avancent que près de 3.700 salles d'école publique ont été détruites par les cyclones des trois dernières années. Plus de 3 750 salles d'école publique ont été endommagées. Sur la même période, plus de 440 000 enfants ont été sinistrés et près de 340 000 enfants dans le Grand Sud nécessitent un traitement contre la malnutrition aiguë. Avec cet engagement mutuel, les deux parties entendent renforcer les initiatives en faveur des enfants face aux risques et catastrophes.