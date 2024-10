Madagascar: Professeur Serge Miranda - « Le numérique, un moyen efficace pour lutter contre la corruption »

À l'ère du numérique, la gestion d'une ville, mais aussi d'un pays, connaît des transformations. Le professeur Serge Miranda ne peut que vanter les avantages qu'une capitale comme Antananarivo peut tirer de l'utilisation de cet ensemble de technologies pour son développement.

« C'est une très bonne idée d'introduire le numérique dans la gestion de la ville pour aider les habitants. Cette vision est immense pour la ville d'Antananarivo, pour Madagascar et même pour l'Afrique ». Professeur de classe exceptionnelle, émérite, à l'Université Côte d'Azur et directeur scientifique à l'ESTIA tout en étant responsable de master en Intelligence artificielle et Big data, Serge Miranda reste convaincu que le numérique pourrait être la meilleure solution pour Antananarivo face au défi du développement et aux exigences de la modernisation, tout en assurant la bonne gouvernance.

Professionnel du métier, Serge Miranda parle en connaissance de cause et vante même les avantages offerts par l'introduction du numérique dans la gestion d'une ville, telle Antananarivo. Le numérique, selon ses explications, peut améliorer notre vie. Non seulement son utilisation ne se limite pas au partage des connaissances grâce à l'Internet à haut débit, ce qui créera des avantages pour tous car tout le monde aura accès à Internet, soutient Serge Miranda, mais il permet également de sortir certaines zones de l'isolation.

Corruption.

L'utilisation d'Internet peut faciliter et améliorer les activités, avec une vitesse d'exécution plus rapide, dans le domaine de l'éducation, de la santé mais encore de l'administration. « C'est aussi un formidable outil pour lutter contre la corruption car il est possible de voir et de connaître à tout moment la gestion financière de la commune et des arrondissements », précise le professeur. Il est facile, selon lui, de contrôler la délivrance de permis tels que les permis de construire... « Cela conduit à un processus transparent et chacun peut voir qui fait quoi », soutient-il. Avec ce projet de numérisation, continue Serge Miranda, Antananarivo pourrait devenir un modèle pour toutes les grandes villes d'Afrique. Et il a affiché sa confiance en Tahina Razafinjoelina.

Economie numérique.

En inaugurant le Centre de formation en informatique à Faravohitra et en dotant trois écoles privées d'ordinateurs portables, Tahina Razafinjoelina veut prouver qu'Antananarivo numérique n'est pas seulement une promesse. En effet, le candidat du parti Tia Tanindrazana, afin de développer la capitale, construit son programme sur le triptyque éducation, décentralisation budgétaire et Antananarivo numérique. Si tout cela est accompli, continue Serge Miranda, Antananarivo deviendra un modèle pour toutes les grandes villes d'Afrique en matière de numérique.

« J'ai connu Tahina il y a 20 ans lorsqu'il était étudiant, plus tard il a fondé sa propre entreprise et l'IT University dont l'existence est essentielle car elle forme des experts dont Madagascar a besoin pour passer à l'économie numérique », a-t-il avancé avant de déclarer son soutien à la candidature de Tahina Razafinjoelina car celui-ci a cette vision d'introduire le numérique dans la gestion de la ville d'Antananarivo.