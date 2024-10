Algérie: 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération - Présentation du spectacle épique 'Rouh El Djazaïr' à Alger

ALGER — Une épopée théâtrale de grande envergure intitulée, "Rouh El Djazaïr" (l'âme de l'Algérie), du réalisateur Ahmed Rezzak a été présentée mercredi soir à Alger, à l'occasion de la commémoration. du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération.

Produit par le ministère des Moudjahidines et des Ayants droits, ce méga-spectacle s'est déroulé sur une grande scène circulaire, occupant tout l'espace de la Coupole, du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger.

Spectacle grandiose, "Rouh El Djazaïr" s'est déroulé en présence du Président du Conseil de la Nation, Saleh Goudjil, du Premier ministre, Nadir Larbaoui, du Président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd Rebiga, de plusieurs membres du gouvernement, d'anciens Moudjahidines et personnalités politiques et artistiques, ainsi que de plusieurs représentants de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger.

Le nombreux public, a pu apprécier de nombreuses fresques célébrant les pages glorieuses de l'histoire de l'Algérie, racontées dans une synergie hautement esthétique, depuis l'Antiquité jusqu'après l'indépendance, par près d'un millier d'artistes, entre comédiens, danseurs, ballerines, musiciens, techniciens et vidéastes, notamment, mettant ainsi, à contribution, plusieurs disciplines des Arts de la scène.

%

Le ministre des Moudjahidines et des Ayants-droits a déclaré, lors d'un point de presse tenu avant le spectacle, que le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution armée, était une "grande occasion et une étape essentielle de notre glorieuse histoire", car, a-t-il dit, c'est "la station à travers laquelle nous rendons à la mémoire des Algériens ce que les Algériens ont courageusement fait, en consentant de grands sacrifices pour le recouvrement de la souveraineté nationale".

Rebiga a ajouté qu'il s'agit également de "cette occasion nationale à laquelle le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé un intérêt particulier, en prenant de nombreuses décisions qui visent, à accorder la plus grande attention à notre glorieuse histoire".

Le ministre a expliqué que cette représentation épique était inscrite dans le cadre des préparatifs liés au programme intégré de son secteur, pour la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération.

"La résilience du peuple algérien et la constance de ses valeurs à travers les différentes époques et étapes passées en revue dans ce grand spectacle, ont conduit à mettre en exergue et à juste titre, la réalité du peuple algérien, désormais devenu un modèle à suivre pour toutes les sociétés du monde.

Ce spectacle épique, qui a réuni 138 équipes de travail, dont plusieurs groupes de scénographes, musiciens compositeurs, costumiers et assistants à la mise en scène, a nécessité deux mois de préparation, combinant entre jeu d'acteurs, chorégraphie, musique, chant, technologies et effets numériques et audiovisuels (mapping, hologrammes, projections géantes, écrans interactifs à 360 , murs d'écrans, audio spatial en 4K).

Avec la participation de plusieurs comédiens de différents pays arabes, près de 1000 artistes et techniciens, algériens et étrangers, ont mis en valeur, à travers 13 tableaux, l'histoire ancienne de l'Algérie depuis la Numidie à la colonisation française, puis la Glorieuse Révolution pour l'Indépendance de l'Algérie, faisant passer les étapes historiques intermédiaires par des ellipses portées dans des textes poétiques ou chantés avec l'ensemble des choristes.

Dans le méga-spectacle "Rouh El Djzaïr",la Glorieuse Révolution armée pour l'Indépendance de l'Algérie est mise en avant dans sa dimension universelle, car devenue un exemple à suivre par tous les peuples aspirant à la liberté, les peuples palestinien et sahraoui notamment.

Media