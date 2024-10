Algérie: Le vice-président du Conseil de la nation reçoit le vice-président de la Douma russe

ALGER — Le vice-président du Conseil de la nation chargé du suivi des Affaires étrangères, Mohamed Réda Oussahla, a reçu, mercredi, le vice-président de la Douma de la Fédération de Russie, Vladislav Davankov, et la délégation l'accompagnant, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La rencontre a été "l'occasion de passer en revue le processus des relations bilatérales traduisant les efforts des présidents des deux pays, MM. Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine, conformément à l'accord de coopération stratégique", a précisé le communiqué.

La rencontre a également permis d'examiner "les questions d'intérêt commun", les deux parties ayant salué "la dynamique qui caractérise les relations bilatérales ces dernières années, notamment à travers l'échange de visites de haut niveau" et mis en avant "l'importance d'approfondir les relations historiques entre les deux pays".

Relevant "la concordance des vues concernant la cause palestinienne et la cause sahraouie", les deux parties ont rappelé "la nécessité de les régler conformément aux résolutions onusiennes pertinentes et à la légalité internationale, afin de permettre aux peuples palestinien et sahraoui d'exercer leur droit à l'autodétermination".

A ce propos, M. Vladislav Davankov a salué la position de l'Algérie en faveur des causes de libération, ainsi que "sa position équilibrée vis-à-vis du conflit russo-ukrainien", dénonçant, à cette occasion, la récente position française concernant la question sahraouie, dernière colonie en Afrique.

Il a, à cet égard, appelé à la nécessité de "mettre fin à la politique du double standard" et de "revenir à un monde multipolaire".

Par ailleurs, l'accent a été mis sur la nécessité pour l'Algérie et la Russe de hisser leur coopération économique, scientifique, culturelle et technique "au niveau des bonnes relations politiques qu'ils entretiennent" et de "dépasser le cadre commercial à travers le développement de l'investissement et du partenariat mutuellement bénéfique", selon la même source.

En matière parlementaire, les deux responsables ont "appelé de leurs vœux le renforcement des relations parlementaires entre les deux pays et leur promotion au niveau de leur coopération stratégique".