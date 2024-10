Algérie: 70e anniversaire de la Révolution de libération nationale - Placer le pays 'au-dessus de toute considération'

ALGER — Le président du Conseil de la nation, moudjahid et témoin-clé des évènements du 1er novembre 1954, M. Salah Goudjil, a réitéré, à la veille de la commémoration du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution de libération nationale, son appel aux Algériens de "resserrer les rangs" et placer l'Algérie "au-dessus de toute considération".

"Je réitère mon appel aux Algériennes et aux Algériens de resserrer les rangs et placer l'Algérie au-dessus de toute considération", a déclaré M. Goudjil dans un entretien paru jeudi dans certains titres de la presse nationale, citant l'exemple "édifiant" des six leaders historiques.

"L'exemple des six leaders historiques est édifiant, ils ont renié toute idéologie et toute appartenance, oubliant les différences en faveur d'un seul objectif : le recouvrement de l'indépendance de l'Algérie", a-t-il rappelé, précisant que le credo aujourd'hui est "la préservation de l'Algérie".

"Nos efforts doivent être concentrés sur l'objectif du développement dans tous les domaines pour garantir l'avenir des générations futures", a-t-il dit, saisissant l'occasion pour rendre hommage à tous les Chouhada et moudjahidine et d'adresser ses sincères marques de "reconnaissance" à l'Armée Nationale Populaire, digne et méritante héritière de l'Armée de Libération Nationale, pour "les efforts consentis pour la préservation de l'unité nationale et la préservation de l'intégrité territoriale du pays".

M. Goudjil qui a livré son témoignage sur les différentes étapes ayant précédé le déclenchement de la Révolution de libération nationale et sa relation avec Mustapha Ben Boulaïd, un homme qu'il qualifie de "visionnaire", a souligné que "le génie" des historiques réside dans le fait qu'ils ont puisé les leçons de tous les mouvements populaires qui ont marqué la présence coloniale en Algérie de l'Emir Abdelkader au soulèvement des Ouled Soltane dans les Aurès en 1916".

Ils ont opté, a-t-il ajouté, pour "des actions coordonnées et simultanées à travers l'ensemble du territoire national, contrairement aux mouvements de résistance antérieurs qui se sont singularisés par leur caractère local".

Le président du Conseil de la nation a tenu dans, cet entretien, à rappeler que "la glorieuse Révolution du 1er Novembre a fait chuter six gouvernements de la 4e République avant que cette dernière ne soit balayée par les tenants de l'Algérie française pris de panique devant les succès que la Révolution enregistrait au fil des jours".