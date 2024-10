Algérie: Ouverture de la rencontre annuelle du Réseau national des registres du cancer

Alger — Les travaux de la rencontre annuelle du Réseau national des registres du cancer se sont ouverts, mercredi à Alger, en présence du président de la Commission nationale de lutte et de prévention contre le cancer, Pr. Adda Bounedjar, ainsi que de cadres, de professionnels de la santé et de spécialistes du domaine.

Dans une allocution lue en son nom par le conseiller au ministère de la Santé, Pr. El Hadj Mohamed, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a souligné l'engagement de son département à lutter contre le cancer et les autres maladies non transmissibles et l'attachement à la déclaration politique adoptée lors de la réunion de haut niveau de l'AG de l'ONU en septembre 2011 et à la déclaration du 27 septembre 2018 sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles".

Le dossier du cancer "est l'une des priorités du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-il affirmé, en témoigne "l'augmentation décidée au profit du Fonds national de lutte contre le cancer".

S'agissant de la lutte contre cette maladie au niveau national, le ministre a précisé que "le contrôle aide à gérer et à évaluer les mesures de prévention contre le cancer et à sa prise en charge".

Pour M. Saihi, la lutte contre le cancer "s'appuie sur les registres du cancer qui constituent un outil de collecte, d'inscription et d'analyse des données", et ce en vue de "définir le taux d'incidence et la répartition géographique des cas, ainsi que les moyens à mobiliser".

Afin de garantir la pérennité et la généralisation de ces registres à travers le territoire national, M. Saihi a rappelé qu'"un système pyramidal du Réseau national des registres du cancer a été établi, en vertu d'un arrêté ministériel, sous forme de coordinations régionales pour mettre en place une base de données nationale pour cette maladie", outre l'institution de la journée nationale du réseau, le 26 octobre".

Le ministre a rappelé, dans ce sens, "le défi majeur à relever pour l'obtention de données fiables qui serviront pour la prise des décisions en matière de prévention et de lutte contre le cancer dans le prochain plan 2025-2030".

Le secteur de la Santé "s'attèle à la mise en place d'une feuille de route pour le Réseau national des registres du cancer lors de chaque rencontre annuelle en vue d'améliorer la qualité des informations, en accordant la priorité à la concertation et à la participation pour un engagement total dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre le cancer", a-t-il assuré.