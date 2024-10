Algérie: Sultanat d'Oman - Ferme volonté de poursuivre le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines

Mascate — La visite d'Etat de trois jours effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Sultanat d'Oman, à l'invitation de sa Majesté le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, a été sanctionnée par un communiqué commun dans lequel les deux parties ont souligné leur volonté de poursuivre la coopération bilatérale dans divers domaines, au service des intérêts des deux pays et peuples frères.

"Dans le cadre du renforcement des relations et liens de fraternité étroits unissant le Sultanat d'Oman et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que leurs dirigeants éclairés et les deux peuples frères, et en réponse à l'aimable invitation de sa Majesté le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, son excellence le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une délégation officielle de haut niveau, a effectué une visite d'Etat de trois jours au Sultanat d'Oman, à partir du lundi 24 Rabie Ethani correspondant au 28 octobre 2024", lit-on dans le communiqué commun.

"Les deux dirigeants ont eu des discussions dans un esprit de fraternité et d'entente, soulignant leur volonté constante de poursuivre le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines, au service des intérêts communs des deux pays et peuples frères, en la hissant à la hauteur des relations et liens fraternels historiques ancrés qui les unissent. Ils se sont félicités des démarches visant à promouvoir les relations entre les deux pays à de plus larges perspectives, et des résultats des travaux de la 8e session de la grande commission mixte algéro-omanaise tenue à Alger en juin 2024, outre le forum des hommes affaires qui avait abordé les opportunités commerciales et d'investissement, larges et prometteuses dans les deux pays", ajoute la même source.

%

Les deux dirigeants ont également soutenu "ces résultats en donnant des orientations à toutes les parties et secteurs pour intensifier les contacts et l'échange de visites entre les différentes parties concernées dans le cadre du suivi et de l'exécution de toutes les initiatives et programmes communs, au profit des deux pays et peuples frères".

Dans cette optique, les deux dirigeants "ont salué l'initiative de la création d'un fonds d'investissement conjoint omano-algérien, qui permettra la mise en place de partenariats et de projets communs dans les domaines des énergies renouvelables, de la pétrochimie, de l'agriculture saharienne, des technologies, du tourisme et d'autres domaines prometteurs".

"Les deux parties ont également souligné l'importance de renforcer les opportunités de communication et de partenariat dans le secteur privé, de relancer les échanges commerciaux et industriels, et de tirer parti des marchés des deux pays et de leur position pour promouvoir les exportations nationales et leur accès aux marchés régionaux et mondiaux".

"Les deux dirigeants se sont félicités, par ailleurs, de la signature de huit (8) mémorandums d'entente couvrant divers secteurs, notamment la promotion de l'investissement, l'organisation d'expositions, d'événements et de conférences, l'éducation et l'enseignement, l'enseignement supérieur, l'environnement et le développement durable, les services, l'emploi et la formation, ainsi que le secteur de l'information".

"S'agissant des consultations, des échanges de vues et de la coordination sur les développements et les questions régionales et internationales d'actualité, les deux parties ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat de l'agression israélienne contre les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie et l'Iran, et insisté sur le droit des frères palestiniens à l'établissement d'un Etat indépendant avec El-Qods est pour capitale, sur la base de la solution à deux Etats, et son adhésion aux Nations Unies".

En outre, les deux parties ont mis en avant l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs deux pays dans les fora régionaux et internationaux, dans le cadre de leurs intérêts et du renforcement de l'action arabe commune et des fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde, outre le soutien aux efforts visant à privilégier les options pacifiques et à consolider la sécurité et la stabilité dans la région et à travers le monde, en consacrant les règles du Droit international, le respect de la légalité internationale et des principes de la justice et d'équité.

De son côté, la partie omanaise a exprimé sa considération aux efforts consentis par la République algérienne démocratique et populaire, en sa qualité de membre au Conseil de Sécurité, dans le soutien des causes arabes et justes, et pour son rôle prépondérant et constructif sur ce plan.

La partie algérienne, à, pour sa part, salué le rôle important et axial du Sultanat d'Oman dans les démarches de paix visant à résorber les tensions et à faire prévaloir l'entente et la coopération positive entre les Etats dans la région et dans le monde.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a exprimé "ses remerciements et sa considération à son frère, sa Majesté le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, ainsi qu'au Gouvernement et au cher peuple du Sultanat omanais, pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité", souhaitant au Sultanat d'Oman "davantage de progrès et de développement sous sa direction éclairée".

Il a en outre invité son frère, sa Majesté le Sultan d'Oman à visiter l'Algérie, "une invitation favorablement acceptée par sa Majesté", selon le communiqué commun.