Afrique: L'excellence et la durabilité dans l'enseignement supérieur au menu de la Rentrée solennelle du CESAG

La rentrée solennelle du Centre Africain d’Etudes Supérieurs en Gestion (CESAG) s’est déroulée ce jeudi 31 octobre 2024 au sein de l’établissement à Dakar en présence de la Directrice Générale, Pr Roseline Dado Worou Houndekon.

Cet événement a regroupé les enseignants, les chercheurs, le personnel administratif, les partenaires, les étudiants et les alumnis pour poser un regard rétrospectif sur l’année académique achevée et entrevoir les perspectives pour la nouvelle année.

Il a été présidé par M. Jean Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Président du Conseil d’Administration du CESAG. À noter que le CESAG est un Etablissement d’enseignement supérieur de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) placé sous la tutelle de la BCEAO.

À cet égard, M. Kassi Brou a félicité la Directrice générale pour ce rassemblement afin de sacrifier à une pratique devenue institutionnelle et qui réaffirme la volonté de l’Etablissement de se conformer aux standards internationaux d'excellence de Business School.

En sa qualité de PCA de cette prestigieuse institution académique régionale et africaine, M. Kassi Brou s’est réjoui de sa présence à cet événement. C'est pourquoi, il a exhorté aux étudiants à travailler sans relâche pour devenir des cadres formés aux nouvelles technologies et ancrés dans les nouveaux paradigmes de gestion. Car le CESAG est fortement engagé à offrir un cadre d'apprentissage motivant et attractif, assure-t-il.

À l’en croire, cet engagement se traduit par la mise en place des conditions optimales pour favoriser l’épanouissement académique et professionnel des étudiants. Ils les invitent ainsi à prendre l'exemple des alumnis du CESAG qui ont eu de brillantes carrières et qui sont au service des entreprises, des organisations et des administrations.

Par ailleurs, la Directrice générale Mme Houndekon a partagé le message principal qui est de rappeler à toute la communauté l’engagement sans faille du CESAG à demeurer le leader de la formation en gestion en s’appuyant sur deux leviers qui sont l’excellence et la durabilité. D’où l’importance cruciale du thème de la leçon inaugurale qui est : « Durabilité dans l’enseignement supérieur en Afrique ».

Car, « face aux mutations constantes auxquelles notre continent est soumis, les institutions académiques doivent rapidement considérer leur avenir, leur résilience et leur impact sur les générations futures », a-t-elle souligné.

Par conséquent, « la responsabilité nous incombe de bâtir des institutions solides, capables de former des leaders conscients de leurs responsabilités envers leur environnement et leur société », ajoute Mme Houndekon.

Lors de cet événement, elle n’a pas manqué de préciser l’excellence académique de l’Etablissement. À cet effet, elle a souligné les orientations et les priorités pour cette année académique et les évolutions notables au sein de l’institution.

Parmi eux, le bilinguisme qui est devenu un atout incontestable pour tout manager. Dès lors, elle a informé que le CESAG entend rendre totalement opérationnel en 2025 les enseignements dans les deux langues, en français et en anglais.

Il y a aussi le démarrage des processus d’accréditation après l’adhésion du CESAG en qualité de membre à part entière dans des organismes mondiaux d’accréditation tels que l’EFMD et l’AACSB et le renforcement de l’enseignement en ligne avec le nouveau dispositif qui permet au CESAG d’avoir l’ensemble des programmes de formation continue en présentiel et en ligne.

C’est dans ce même sillage que M. Kiasin Karel Sanon, président de l'Association des Stagiaires et Etudiants Manager du CESAG s’est exprimé pour magnifier l’impact de l’Établissement sur leur cursus. « Nous assistons à un nouveau CESAG car cette année, nous avons renoué avec les concours d'entrée en présentiel, ce qui fait de chaque étudiant un membre de la crème », a-t-il affirmé.

Pour lui, au-delà de tous les efforts que la Directrice générale a consentis pour accompagner leur association et tous les étudiants du CESAG, ils sont convaincus de sa ferme conviction à faire de l’Établissement un centre d’excellence mondialement reconnu. Au nom de tous les étudiants, il s’engage à accompagner Mme Houndekon dans cette vision.

Il faut également noter la présence du Professeur Adama Diaw, président du Conseil Scientifique et Pédagogique du CESAG qui a manifesté sa reconnaissance et remercié tous les partenaires du CESAG, ainsi que les enseignants provenant de divers horizons qui, selon lui, contribuent chaque année à la formation des étudiants et à leur transformation en un capital humain de qualité essentielle pour le développement de nos pays.