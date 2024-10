Algérie: Boughali reçoit le vice-président de la Douma russe

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu, mercredi, le vice-président de la Douma de la Fédération de Russie, Vladislav Davankov, qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "l'état et les perspectives des relations bilatérales", soulignant "la nécessité de les renforcer et de les développer à la hauteur de la volonté politique qui anime les dirigeants des deux pays, telle que reflétée par la nouvelle Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Russie, qui a conféré une dimension qualitative aux relations historiques profondes entre les deux pays".

A cette occasion, M. Boughali a salué "la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays" et "la volonté commune de les renforcer", rappelant, dans ce contexte, "les visites mutuelles au plus hauts niveaux".

L'accord stratégique servira de base pour "le développement et le renforcement des relations entre les deux pays dans différents domaines, notamment économique, académique et culturel", a estimé le président de l'APN, soutenant que les deux pays "ont tous les moyens qui leur permettent de hisser ces relations à des niveaux supérieurs et de dépasser le cadre commercial en faveur de relations d'investissement et de partenariat mutuellement bénéfique".

Au niveau parlementaire, M. Boughali a appelé à "renforcer les passerelles de coopération et de dialogue entre les institutions législatives des deux pays" et à "les hisser au niveau stratégique".

De son côté, le vice-président de la Douma a exprimé "sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé coïncidant avec le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre", affirmant que sa présence à la tête d'une délégation parlementaire "témoigne de la volonté de promouvoir et de développer les relations bilatérales à travers des mesures concrètes à la lumière des perspectives de coopération prometteuses".

M. Davankov a également insisté sur l'importance du "renforcement des passerelles de concertation" et de "l'intensification des échanges d'expertises et de visites entre les parlementaires des deux pays".