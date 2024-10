Algérie: M. Aoun inaugure un complexe industriel de production de pièces de rechange de véhicules

M'sila — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a inauguré, mercredi après-midi dans la commune de Magra (M'sila), un complexe industriel de production de pièces de rechange de véhicules, fruit d'un investissement privé de 2,2 milliards de dinars.

Selon un exposé présenté au ministre, ce complexe, situé dans la zone industrielle de Magra, a une capacité de production de 10.000 tonnes par an et emploie 200 travailleurs.

L'usine est spécialisée, entre autres, dans le laminage, la fabrication de remorques, de grues, de structures métalliques, d'équipements, d'accessoires et de pièces de rechange pour véhicules.

Selon cet exposé, l'entreprise a déjà entamé la production de disques de frein, de tambours de frein et de moyeux de roue pour répondre à la demande croissante du marché local.

M.Aoun a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette installation, qui vient consolider les efforts menés en Algérie en matière d'industrie automobile, est de nature à "révolutionner ce domaine".

Le ministre a également indiqué que le fait de s'appuyer sur les compétences nationales et de valoriser la ressource humaine locale, en contractant avec des institutions universitaires et des centres de recherche pour former des ingénieurs spécialisés, "contribuera sans aucun doute au développement de ce domaine, ce qu'incarne le complexe inauguré aujourd'hui".

Dans un autre contexte, M. Aoun a appelé à "assurer un équilibre en matière de création et de développement des cartographies économiques, notamment dans les wilayas de l'intérieur du pays, conformément à l'orientation générale du secteur qui concrétise la politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en la matière, afin de créer des emplois dans le plus grand nombre possible de régions".

Le ministre, réitérant la nécessité d'attirer les investisseurs activant dans les petites et moyennes industries, en particulier dans ces régions, a souligné que son département ministériel apporte tout le soutien nécessaire pour accompagner ces projets afin d'être en phase avec l'intérêt porté par le président de la République à l'investissement et à la création d'emplois.

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique avait entamé sa visite dans la wilaya de M'sila par l'inauguration d'une unité de production de matériaux de construction, dans la commune de Benzouh, et d'un abattoir industriel au chef-lieu de wilaya, réalisés tous deux dans le cadre de l'investissement privé.