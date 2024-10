Madagascar: The fight cage I - Cinq combats internationaux à l'affiche

J-1. Le club Guerreros organise un événement sans précédent, la première édition de «The Fight Cage», ce vendredi 1er novembre au gymnase de Mahamasina. Cinq combats internationaux, dont quatre en pancrace et un en grappling, seront les Main Events de cette première édition.

L'un des combattants de La Réunion est déjà arrivé hier, et les quatre autres, accompagnés de leur coach, débarqueront ce mercredi. Totiana Rinho Razafinjato, dans la catégorie des -80 kg, participe pour la première fois à un combat international en pancrace. Il s'est entraîné hier avec les autres sélectionnés au dojo du PlayBox à Analamahitsy.

« Mon adversaire est venu ici pour me battre. De mon côté, je me suis bien préparé depuis longtemps. Il est un peu fort en combat debout et en poing-pied, et je me suis préparé pour cela », confie le combattant du club Top Team Totiana Rinho, double champion de combat de défi en pancrace en 2020 et 2021.

Plutôt à l'aise en combat au sol, ce lutteur, septuple champion de Madagascar, est médaillé d'argent aux Jeux des Îles et classé quatrième aux Jeux de la Francophonie. Il a déjà représenté le pays au championnat d'Afrique et au championnat du monde universitaire. Il est aussi champion de Madagascar en jiu-jitsu brésilien et vice-champion en MMA. La plupart des sélectionnés pour les Mondiaux de jiu-jitsu à Abu Dhabi, début novembre, participent à cette soirée de combats en cage.

En raison de la difficulté pour obtenir le visa, les deux combattants marocains en K1 qui évoluent à La Réunion ne pourront finalement pas venir. Les combats de K1 seront donc entre locaux et serviront de test en vue du championnat d'Afrique, prévu du 9 au 12 décembre en Afrique du Sud. Les combats de jiu-jitsu seront par équipe et répartis en trois catégories : enfants de moins de 17 ans, débutants et avancés.

« Nous avons opté pour les combats par équipe afin de déterminer les meilleurs clubs du pays dans ces trois niveaux », souligne Diallo Franck Nicky Mamitiana, du club organisateur.