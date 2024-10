Madagascar: Prospection - Des investisseurs turcs s'informent à l'EDBM

Une relation bilatérale qui se perpétue. La semaine passée, l'Economic Development Board of Madagascar a accueilli une délégation du Conseil des affaires de la Turquie. La délégation du DEIK (Conseil des Relations Économiques Extérieures de la Turquie) a parlé des perspectives et opportunités d'investissement dans la Grande île. La poursuite des relations économiques bilatérales entre la Grande île et la Turquie et le renforcement des liens qui unissent les deux pays ont été au centre des discussions, notamment dans des domaines tels que l'industrie, la santé, l'énergie, les infrastructures, la construction, le tourisme et les TIC, en mettant l'accent sur les partenariats public-privé pour impulser le développement économique.

La Turquie est déjà partenaire de la Grande île dans de nombreux secteurs d'activité. Les échanges commerciaux entre les deux pays s'élèvent actuellement à deux cent deux millions de dollars. Le fait de sceller des partenariats avec les entreprises turques pourrait être un moyen d'intensifier encore plus les échanges entre les secteurs privés des deux pays.

La Turquie vise à devenir « l'usine du monde » aux portes de l'Europe, en profitant de la dépréciation de sa monnaie locale, et de la volonté des multinationales de repositionner leurs sièges principaux et leurs marchés de départ. Alors, cela signifie une abondance d'opportunités d'importation et d'exportation . En 2021, le volume total des exportations turque atteint 225,4 milliards de dollars et elle cherche à élever ce chiffre à 300 milliards de dollars en 2023. Au cours des dernières années, les exportations turques augmentent constamment, malgré toutes les crises connues dans le pays, telles que, le taux d'inflation élevé et la dépréciation de la monnaie locale. Cependant, les exportations turques se sont appuyées principalement sur la forte production, qui a pu transformer la dépréciation de la livre turque en une opportunité privilégiée. Parmi les biens exportés depuis la Turquie, on peut citer : l'automobile, les produits agricoles, les tissus, les textiles et les prêt-à-porter, les meubles et les pièces détachées.