Madagascar: Loi de finances 2025 - Transformation agricole et secteur énergie en toile de fond

Le Projet de loi de finances rectificative a été adopté mardi en conseil des ministres spécial. Le gouvernement a établi des objectifs similaires pour la transformation agricole et le secteur de l'énergie, qui bénéficient de subventions importantes.

Priorités de l'État pour l'année prochaine

L'opinion est désormais fixée sur les priorités de l'État pour l'année prochaine. Le conseil des ministres de mardi a adopté le projet de loi de finances initiale pour 2025. Cette proposition met un accent particulier sur la transformation agricole, les projets d'envergure dans le secteur de l'énergie, ainsi que les grands projets d'investissements publics pour le prochain exercice fiscal.

Transformation agricole

Pour le secteur agricole, « L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de repositionner Madagascar en tant que grenier de l'océan Indien », indique le compte rendu de la réunion de l'exécutif. Des objectifs qui ont été affirmés moult fois lors de ce second mandat du président. Pour ce faire, le gouvernement mise sur la vulgarisation du riz hybride et la distribution des semences aux agriculteurs.

Le projet de construction d'usines de production d'engrais reste aussi dans les priorités pour l'année prochaine. La signature des partenariats avec le secteur privé pour la construction de ces usines s'est d'ailleurs effectuée en début d'année. À noter que cette année, la Stratégie nationale de développement rizicole a été adoptée.

%

L'on mise sur une augmentation progressive de la production agricole. Selon la secrétaire d'État auprès de la présidence, chargée de la souveraineté alimentaire, le pays vise l'exportation de riz en 2027. Pour ce faire, le défi réside dans l'amélioration des chaînes de valeur du riz et du développement de la production.

« Pour la grande saison 2024, nous avons pour objectif de produire cinq millions de tonnes de paddy », indique Tahian'ny Avo Razafimahefa, à la tête de ce secrétariat d'État. Des objectifs qui sont réaffirmés par le ministère de l'Agriculture, qui table également sur une augmentation de 10 à 15 % de la production cette année.

Développement du secteur énergétique

Outre l'agriculture, le développement du secteur énergétique figure aussi dans les priorités de l'État pour l'exercice fiscal 2025. D'après le conseil des ministres, plusieurs projets seront mis en place pour pallier la situation du secteur, en mettant en place des solutions à long terme pour résoudre le problème de l'approvisionnement en électricité, ainsi que les subventions faramineuses allouées à la Jirama.

Cela étant, aucun détail n'a encore filtré sur les subventions qui seront allouées à ce secteur budgétivore. Toutefois, les déclinaisons du programme de l'État dans le Projet de loi de Finances Initiale 2025 sont dévoilées.

Projets d'énergies renouvelables

Un accent particulier a été mis sur les énergies renouvelables en privilégiant les options comme le solaire.

« Des centrales de production d'énergie renouvelable d'une capacité totale de 250 MW seront installées dans les chefs-lieux de district, avec une centrale de 100 MW qui sera installée à Antananarivo », peut-on lire dans le conseil des ministres. La transformation des déchets d'Andralanitra en Biogaz a également été évoquée. Une usine qui pourra, à terme générer 20 à 30 MW d'électricité supplémentaires.

Les grands projets de parcs éoliens et les barrages hydroélectriques seront finalisés. Le secteur énergie reste encore sous perfusion selon le compte rendu de la réunion hebdomadaire de l'exécutif également. Les subventions allouées à la Jirama sont de 475 milliards d'Ariary dans la loi de finances rectificative. Elle a été augmentée par rapport à la PLFI 2024 en raison des dettes contractées par la Jirama.

En conclusion, les priorités de l'État pour 2025 mettent en lumière un engagement fort envers la transformation agricole et le développement des énergies renouvelables. Ces initiatives visent à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à garantir un approvisionnement électrique durable. La collaboration avec le secteur privé et l'adoption de stratégies innovantes sont essentielles pour atteindre ces objectifs ambitieux. L'avenir économique de Madagascar dépendra de la réussite de ces projets stratégiques.