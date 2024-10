Madagascar: Salon des acteurs économiques Boeny - Le nouveau code maritime dévoilé

La deuxième édition du Salon des acteurs économiques de Mahajanga a connu un franc succès, attirant plus de six mille visiteurs et cent exposants. Lors de cet événement, le nouveau code maritime malagasy a été présenté.

Le rideau est tiré sur la deuxième édition du Salon des acteurs économiques de Mahajanga (SAEM), dimanche. Le bilan est satisfaisant pour les organisateurs composés du comité d'organisation du SAEM et des membres de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) dirigée par le président, Mourad Eustratiou et son équipe.

La participation a vu cent exposants, dont dix partenaires et sponsors, cette année. C'était un record durant quatre jours. Les visiteurs attendus ont dépassé l'estimation de plus de six mille. Cette année, les stands déployés ont été uniformes et apporté un plus pour l'événement, devant la CCI au bord de la mer.

Le grand rendez-vous économique a rassemblé les acteurs locaux et nationaux des secteurs clés du tourisme et du transport, selon le thème orienté « transport et tourisme, piliers du développement de la région ».

Les participants ont eu l'occasion d'exposer leurs services et le salon a permis de partager des échanges et expériences entre acteurs économiques. Les enjeux et opportunités relatifs au développement durable dans les différents secteurs ont été rapportés lors de cette rencontre économique.

Rénovations

L'agence portuaire, maritime et fluviale de Mahajanga (APMF) a profité de l'occasion pour présenter le nouveau code maritime malagasy, lors de la conférence B to B, à la salle de réunion de la CCI, vendredi dernier.

« Les dispositions du code maritime de 2000 ne répondent plus aux besoins du transport et aux normes internationales pour répondre aux défis politique, économique, social et commercial ainsi qu'environnemental de Madagascar. Dans le secteur du transport maritime, des rénovations sont indispensables en termes d'infrastructures, de systèmes et de normes », a déclaré l'intervenante issue de l'APMF de Mahajanga.

La nouvelle loi conçue pour être compatible avec le niveau international et la politique nationale en matière de transport maritime était ainsi expliquée et présentée. Elle se compose de huit livres contenant plus de mille articles et met en oeuvre tous les accords internationaux régissant l'exploitation du transport maritime et répond aux besoins économiques, sociaux et politiques.

« Plusieurs mesures ont été prises pour faire évoluer la réglementation du transport maritime. Depuis la consultation de 2006, il a été adopté par le Conseil des gouverneurs en 2014 et 2017. Le 2 octobre 2024, un code de projet (projet de ligne du transport maritime) a été adopté au ministère des Transports et de la Météorologie. L'ancienne loi portant le numéro 99-028 de l'an 2000 n'est plus compatible avec la procédure actuelle », a confirmé le représentant de l'APMF.

Concernant les différentes activités durant le salon, la course de pirogues traditionnelles a vu la participation de quatre-vingt-quatre individus. La course s'est déroulée en mer devant le phare. Les responsables de l'Agence des transports terrestres (ATT) ont également procédé à des actions de sensibilisation sur la sécurité routière sur l'axe RN4 et RN6, à la veille de la période des vacances de Toussaint.

Rappelons que l'événement était organisé sous le haut patronage du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, et parrainé par le ministère des Transports et de la Météorologie ainsi que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.