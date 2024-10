Afrique: Billard/Mondiaux de Malte - Onze joueurs tentent leur chance à Pretoria

À trois jours de l'événement, les membres de la sélection malgache pour les Mondiaux de billard à Malte n'ont pas encore obtenu leur visa. La délégation devrait partir le 1er novembre.

Dans l'angoisse. La participation malgache aux championnats du monde de billard Blackball reste incertaine. Le sommet mondial se déroulera du 2 au 10 novembre à Malte. Jusqu'ici, les membres de la délégation n'ont pas encore obtenu leur visa. Ils étaient vingt-quatre au début, mais compte tenu de la complication des procédures administratives, il ne reste plus que onze rescapés.

Leur demande de visa auprès de l'ambassade de France a été refusée car celle-ci ne délivre pas de visa pour Malte. « Notre demande de visa a été refusée à deux reprises alors que nous allons représenter le pays. Les dépenses et coûts supplémentaires sont devenus énormes... Nous nous débrouillons en attendant le soutien de toutes parts », souligne Radaniela Tsinjohasina Rabejarisoa dit Tesy, capitaine de l'équipe des seniors.

Un représentant de l'équipe a dû faire le déplacement en Afrique du Sud, hier après-midi, afin de tenter une dernière chance pour obtenir le visa pour Malte auprès de l'ambassade d'Italie à Pretoria. Le rendez-vous est fixé ce jour à 14h45. La délégation devrait partir le 1er novembre, mais il faut encore attendre le retour du missionnaire à Pretoria pour pouvoir confirmer la réservation des billets d'avion.

« Nous avons déjà tout fait, nous avons pris en charge tous nos besoins, les billets d'avion et tout. Nous sommes dans l'angoisse, partirons-nous ou non ? Mais nous ne lâcherons rien jusqu'au bout », confie Daniela Andriamihaja Raharinavalona, capitaine de l'équipe malgache et quart-de-finaliste au Mondial d'Albi en 2022.

Jusqu'au bout

Les onze porte-fanions malgaches sont répartis en quatre catégories. Ils sont engagés dans les épreuves individuelles, doubles et par équipe. Quatre sont engagés dans la catégorie des Masters, en l'occurrence Daniela Andriamihaja, Eric Alfredo Dearest, Tata Faniry Loic Maminiaina et Herisetra Silverio Razafiharinoro. Deux sont dans la catégorie des seniors, à savoir Tsinjohasina Rabejarisoa, Zo Rakotobe Andriamparany, et deux chez les U23 : Arotiana Rabeharisoa et Mathieu Gascar Yohan Falimanantsoa. Trois autres sont dans la catégorie des dames, notamment Stéphanie Malalatiana Diallo, Toky Harimanana Randriantsilofoniaina et Mbolatiana Michela Ranaivo.

Trois expatriés de France sont prévus pour renforcer l'équipe. Il s'agit de Princy Marolahy Chan et David Cadet chez les Masters, ainsi que Fabiola chez les dames. Ces derniers n'ont pas encore confirmé leur participation. L'association More Than Basketball, qui avait soutenu les jeunes basketteurs dans le cadre de la Junior NBA en 2019, a offert, hier, aux membres de l'équipe des uniformes, tels que des chemises, des polos et des serviettes, au stade Barea à Mahamasina.