Madagascar: Appui pour toutes les générations

Génération Mada, la toute nouvelle identité de l'ONG Zazakely Sambatra, se lance dans une mission ambitieuse pour transformer l'avenir de la jeunesse malgache. En offrant des programmes innovants en éducation, santé et citoyenneté, elle aspire à toucher 100 000 bénéficiaires d'ici 2026.

Génération Mada : Une vision renouvelée pour l'avenir de Madagascar

L'ONG française Zazakely Sambatra se renouvelle en changeant de nom, marquant une nouvelle étape après plus de 20 ans de mission à Madagascar. Elle devient Génération Mada pour renforcer son impact. « Ce changement de nom représente de nouvelles aspirations et la validation de notre modèle d'intervention à Madagascar. Génération, car on ne travaille pas que pour les enfants. Et Mada, car c'est le pays unique dans lequel nous intervenons », explique Julian Beck, directeur général de l'association, le 16 octobre, lors de la présentation de cette nouvelle identité.

Un modèle d'intervention durable

Génération Mada agit pour toute une génération, allant de la petite enfance jusqu'au jeune adulte. Son slogan le souligne bien : « Une génération qui pourra tout changer ». Ses programmes incluent le Centre Ketsa, un accompagnement pour les jeunes et leurs familles axé sur l'éducation, la nutrition, la santé et le soutien psychosocial. Le programme Think Equal, lui, est conçu pour développer chez les enfants vingt-deux compétences socio-émotionnelles essentielles. Enfin, Design for Change vise à renforcer les compétences transversales à travers des projets citoyens. Ces initiatives cherchent à transformer profondément l'avenir de la jeunesse malgache.

Programmes éducatifs et sociaux diversifiés

« Au lieu de mettre des pansements sur des plaies, on essaie d'apprendre aux jeunes enfants à marcher et à préparer les futures générations malgaches à prendre en main leur avenir, avec de bonnes compétences de citoyenneté et d'empathie », poursuit Julian Beck.

Objectif : 100 000 bénéficiaires en 2026

Le prochain objectif de Génération Mada est d'atteindre cent mille bénéficiaires directs d'ici 2026, avec soixante-quinze mille nouveaux bénéficiaires.