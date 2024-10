Madagascar: Comédie musicale - Les personnages du Roi Lion réincarnés au CCI Ivato

La comédie musicale « Le Roi Lion » se déroulera le 17 novembre au CCI Ivato, mettant en scène plus de cent artistes et des décors magnifiques.

Le 17 novembre, le CCI Ivato accueillera la production ambitieuse du légendaire « Le Roi Lion ». Organisée par Okalou, cette comédie musicale promet une expérience immersive de deux heures où danse, chant et musique donneront vie aux célèbres personnages de Disney et de Broadway. Sous la direction artistique de Betia Rakotomananjo, une chanteuse passionnée et visionnaire, le spectacle rassemble une centaine d'artistes et techniciens.

« Mon rêve est de voir Broadway et Disney en personne, mais aujourd'hui, c'est à Madagascar que je fais vivre ce rêve. Ce projet est né quand Andy d'Okalou, inspiré par sa visite à Disney, m'a contactée en début d'année », confie Betia.

Les spectateurs pourront savourer les chants en français, agrémentés de quelques dialogues en malgache, apportant une touche locale pour célébrer ainsi la culture malgache. Des costumes minutieusement conçus, des décors envoûtants et une mise en scène grandiose plongeront le public au coeur du royaume de Simba et Mufasa.

Aventure inoubliable

Chaque détail a été soigneusement conçu pour transporter les spectateurs, petits et grands, dans cette majestueuse aventure. De jeunes talents, comme un Simba de 10 ans, côtoient des artistes renommés tels qu'Ismaël, Betia et Manantsoa du groupe G5, tandis que Gothlieb, l'acteur le plus âgé, incarne l'impitoyable Scar. « Ce spectacle vise à émerveiller les enfants, à leur prouver que Madagascar est capable de créer cette magie du "wow" que l'on trouve ailleurs. Et ce n'est qu'un début », promet Betia.

Avec plus de neuf cents spectateurs attendus, le CCI Ivato s'apprête à devenir le royaume enchanté du Roi Lion, offrant une aventure inoubliable qui marquera Madagascar d'un sceau d'excellence artistique et d'émotions intenses. Des répétitions et préparations ont apparemment commencé depuis le début de l'année, avec un emploi du temps très chargé. Okalou veut tout miser sur ce spectacle, espérant inspirer toutes les prochaines générations et les acteurs culturels.