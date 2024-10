Madagascar: Miss earth - Des votes en ligne s'ouvrent pour soutenir Hendry Tsiky

Des votes en ligne s'ouvrent pour soutenir Hendry Emanuella Tsiky Andriambolatiana, représentante de Madagascar pour le concours Miss Earth 2024. Arrivée hier aux Philippines, elle a rejoint les autres candidates du monde entier. Un moment crucial s'ouvre pour elle, car la course aux votes en ligne est lancée.

Catégories de vote

Les soutiens peuvent désormais voter sur Facebook et sur le site web de Miss Earth et Eventista dans plusieurs catégories, notamment « Best Bikini, » « Favourite Candidate This Year, » « Miss Earth Fan Choice, » « Miss People's Choice Africa, » et « Héritage Glamour. »

« Madagascar se distingue bien dans ces votes parmi les autres participantes », se réjouit Junior Tribault, président du comité Miss et Mister Madagascar. Chaque vote compte dans la sélection des finalistes, qui devra également passer par d'autres épreuves, notamment le défilé en tenue traditionnelle, les épreuves sportives, et le passage en maillot de bain, entre autres.

Un parcours passionnant

« Être Miss, c'est ma passion. J'ai postulé au titre de Miss Île de Madagascar sans hésiter, et aujourd'hui, je vis cette aventure aux Philippines », confie Hendry Emanuella Tsiky. Elle invite le public à soutenir son parcours ; un simple « like » rapporte un vote, un commentaire en vaut deux, et un partage, cinq votes. Hendry appelle à l'unité et à la solidarité de tous pour franchir cette étape clé en attendant les prochains défis du concours.

Présélection à venir

L'organisateur annonce un prochain événement. Celui-ci mettra en avant non seulement la beauté et l'élégance des participantes, mais aussi leur engagement envers l'excellence. Il a ainsi promis une soirée mémorable pleine de grâce et de confiance.

« Nous sommes ravis d'annoncer que l'événement tant attendu de présélection aura lieu le 31 octobre 2024, dans le prestigieux Diamond Hotel. Ce moment permettra à nos talentueuses candidates de présenter leur beauté naturelle, leur forme physique et leur élégance devant notre jury de renom. En compétition pour la couronne, chaque participante mettra en avant sa dévotion et sa passion pour l'excellence. Une célébration de grâce et de confiance qui s'annonce inoubliable, » a-t-il déclaré hier.

Le concours Miss Earth 2024 représente une étape décisive pour Hendry Emanuella Tsiky, qui invite le public à voter pour soutenir sa candidature. Avec plusieurs catégories de vote ouvertes, chaque interaction est essentielle pour faire briller Madagascar sur la scène internationale. Ce parcours passionnant, combiné à l'événement de présélection à venir, promet une célébration mémorable de la beauté et de l'engagement des candidates.

Bref, Hendry Emanuella Tsiky représente Madagascar au concours Miss Earth 2024 et sollicite le soutien du public à travers les votes en ligne. Chaque vote est crucial pour sa candidature, alors que le pays se distingue parmi les participantes. Avec la présélection à venir, cette aventure promet d'être une belle célébration de la beauté et du talent malgaches.