Maroc: M. Mezzour - Le pays ambitionne de doubler le nombre d'emplois dans le secteur aéronautique d'ici 2030

Marrakech — Le Maroc compte doubler le nombre d'emplois dans le secteur aéronautique à l'horizon de 2030, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Fort de sa stabilité politique, ses infrastructures, sa position stratégique, sa main-d'œuvre jeune et qualifiée, et de son climat d'affaires favorable, le Royaume se positionne comme un partenaire fiable et une plateforme régionale pour le développement du secteur aéronautique, a souligné M. Mezzour lors de la cérémonie d'ouverture la 7ème édition du Salon International de l'Aéronautique et du Spatial "Marrakech Air Show 2024" (MAS 2024).

Conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le domaine aéronautique, le Royaume a fait preuve, lors des dernières années, de ses capacités à tous les niveaux de la production attirant des partenaires internationaux de premier plan, a-t-il expliqué.

Cette dynamique permet au Maroc de produire n'importe quelle pièce d'avion, a-t-il dit, relevant que l'ambition du Royaume est d'aller de l'avant dans cette démarche pour la fabrication d'un avion complet dans l'avenir.

Le Maroc possède une expertise solide et un savoir-faire reconnu pour réussir ce défi, a fait remarquer M. Mezzour.

S'exprimant également à cette occasion, le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Khalid Safir, a relevé que "Marrakech Air Show" est devenu une vitrine emblématique des ambitions du Maroc en matière de développement des secteurs de l'aéronautique et de la défense, ajoutant que cet évènement témoigne du soutien sans faille du Royaume à un secteur stratégique pour l'émergence industrielle et la souveraineté nationale.

%

"Aujourd'hui, le secteur aéronautique marocain est une véritable success story, fruit d'une vision partagée et d'un effort collectif. Avec plus de 20.000 emplois créés et un taux d'intégration sectoriel dépassant les 40%, ce secteur est devenu un levier incontournable du développement de notre économie nationale, positionnant le Maroc comme destination best-cost compétitive pour les industries de haute technologie ", a détaillé M. Safir.

Dans cet esprit, a-t-il poursuivi, le Groupe CDG, fidèle à sa mission originale d'accompagnement des politiques publiques sectorielles, par le biais de sa filiale MEDZ, soutient activement le développement d'écosystèmes innovants et d'infrastructures de haute qualité, adaptées aux besoins industriels stratégiques, précisant que MEDZ, forte de 20 ans d'expérience, a structuré 16 zones d'activités industrielles couvrant plus de 2.600 hectares à travers tout le Maroc.

Dans le même sillage, le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, a mis l'accent sur le "rayonnement de l'industrie aéronautique au Maroc lors des deux dernières décennies", expliquant que, grâce à la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI, ce secteur a connu un "essor remarquable" qui place le Royaume parmi les "acteurs mondiaux de l'industrie aéronautique et fait du Maroc une destination attractive pour les investissements internationaux".

La RAM, qui s'est engagée depuis les années 60 dans l'activité industrielle liée au transport aérien et au secteur aéronautique, est entrée dans une nouvelle ère d'extension avec la signature en juillet dernier d'un contrat-programme qui propulse le Groupe dans une nouvelle dynamique de défis renouvelés et une feuille de route ambitieuse sur les 14 prochaines années.

"Il s'agit de multiplier par 4 notre flotte, de passer de 50 à 200 avions, de multiplier par 5 le nombre de nos passagers, de 7 à 35 millions de passagers, et de passer d'un chiffre d'affaires annuel de près de 2 milliards de dollars à 9 milliards de dollars", a rappelé M. Addou.

Organisé conjointement par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Administration de la Défense Nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition, dont les Emirats Arabes Unis sont l'invité d'honneur, met en lumière l'importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.

Dans un espace d'exposition de 12.500m², le MAS 2024, qui se poursuivra jusqu'au 02 novembre, accueille professionnels et délégations officielles venus des quatre coins du monde.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Salon connaît cette année une participation sans précédent avec 200 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.