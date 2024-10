Maroc: Les jeunes, acteurs essentiels pour un meilleur avenir des cités urbaines (responsable onusienne)

Rabat — Les jeunes, force active et source d'innovation, sont des acteurs essentiels en matière de conception des politiques urbaines visant l'amélioration de l'avenir des cités, a indiqué, jeudi à Rabat, la Coordinatrice résidente de l'ONU au Maroc, Nathalie Fustier.

S'exprimant à l'ouverture d'une conférence organisée à l'occasion de la journée mondiale des villes, célébrée cette année sous le thème "Engager les jeunes pour un meilleur avenir urbain ", Mme Fustier a relevé que l'engagement actif des jeunes dans le processus décisionnel relatif aux politiques urbaines revêt une importance capitale dans la perspective d'assurer l'inclusivité et la durabilité des cités urbaines.

Mettant l'accent sur l'importance qu'accorde le système des Nations Unies au Maroc, elle a souligné que l'ONU travaille activement aux côtés des jeunes pour soutenir leurs engagements civiques à même de garantir leur implication dans le processus de développement des villes.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Youssef Hosni, a affirmé que la jeunesse devrait être un initiateur de changement et un catalyseur de transformation dans l'objectif d'assurer un avenir urbain plus responsable aux cités urbaines.

Il a également mis en avant le rôle important de cette frange de la société en tant que force de proposition d'idée innovantes, rappelant les efforts du département de tutelle en matière de mise en place d'un réseau d'établissements de formation qui contribuent au renforcement des connaissance et au développement des compétences pour une nouvelle génération de professionnels et de jeunes talents citoyens capables de participer à la dynamique du développement des territoires.

De son côté, la présidente du Conseil de la commune de Rabat, Fatiha El Moudni, a relevé que cette rencontre constitue une occasion propice pour réitérer l'engagement de Rabat à oeuvrer en faveur de la participation des jeunes à la construction d'un avenir répondant à leurs aspirations, et à la promotion d'une gouvernance urbaine inclusive et durable.

Mme El Moudni a rappelé, à cet égard, l'attribution en octobre 2024 du prix d'honneur d'ONU-Habitat à la ville de Rabat, en reconnaissance de son urbanisme remarquable et de ses efforts significatifs en matière de développement durable, ajoutant que cette récompense reflète l'engagement constant des différentes parties concernées en faveur de l'implication des jeunes dans la planification urbaine et le développement de la capitale.

Abondant dans le même sens, le directeur de l'Ecole nationale d'Architecture de Rabat (ENA-Rabat), Abdelhadi Ibnyahya, a mis en avant la force de l'engagement des jeunes dans la transformation des espaces urbains, notamment les étudiants en architecture qui ne sont pas seulement les bâtisseurs de demain, mais aussi des porteurs d'un changement novateur, capables de penser autrement les solutions aux grands défis urbains.

Selon lui, les jeunes sont appelés à contribuer de manière significative aux processus décisionnels urbains en les dotant de moyens nécessaires pour adhérer pleinement à la marche de développement durable des villes.

Organisée par l'ENA-Rabat en partenariat avec le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, cet événement a pour objectif de mettre en lumière l'engagement de la ville de Rabat envers les jeunes et offrir aux jeunes l'opportunité de contribuer activement à la planification et au développement urbains à travers des processus participatifs. Il se propose aussi de sensibiliser sur la gouvernance urbaine inclusive, un processus qui implique les jeunes et encourage des approches créatives et innovantes.