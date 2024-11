Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 novembre 2024

Sénégal : L'excellence et la durabilité dans l'enseignement supérieur au menu de la Rentrée solennelle du CESAG

La rentrée solennelle du Centre Africain d’Etudes Supérieurs en Gestion (CESAG) s’est déroulée ce jeudi 31 octobre 2024 au sein de l’établissement à Dakar en présence de la Directrice Générale, Pr Roseline Dado Worou Houndekon. Cet événement a regroupé les enseignants, les chercheurs, le personnel administratif, les partenaires, les étudiants et les alumnis pour poser un regard rétrospectif sur l’année académique achevée et entrevoir les perspectives pour la nouvelle année.

Il a été présidé par M. Jean Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Président du Conseil d’Administration du CESAG. À noter que le CESAG est un Etablissement d’enseignement supérieur de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) placé sous la tutelle de la BCEAO. (Source allAfrica)

RDC : La campagne de vaccination contre le paludisme a commencé

La République démocratique du Congo a lancé ce jeudi 31 octobre dans le sud-ouest du pays, aux portes de la capitale Kinshasa, la campagne de vaccination contre le paludisme. Avec près de 25 000 morts l'an dernier à travers le pays, d'après les chiffres officiels, le paludisme est un fléau sanitaire en RDC. Les autorités espèrent inverser la tendance avec le vaccin, notamment auprès des plus jeunes. (Source RFI)

Le mythique marché béninois de Dantokpa vit ses derniers instants

%

Le gouvernement béninois a décidé de la destruction de ce marché qui s'étend sur 19 hectares pour cause d'insalubrité et prévoit d'installer d'ici 2026 ses commerçants dans 35 nouveaux marchés en cours de construction dans Cotonou et sa périphérie. Aucune date n'a encore été annoncée, mais les commerçants savent que l'échéance approche. (Source VOA Afrique)

Les pharmaciens menacent de ne plus servir les assurés de la CNAMGS dès le 12 novembre au Gabon

Le Syndicat des pharmaciens du Gabon (SYPHARGA) a déposé le 25 octobre dernier un préavis de suspension de fourniture des médicaments à tous les assurés de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) dès le 12 novembre prochain soit 4 jours avant le référendum constitutionnel du 16 novembre. Le SYPHARGA exige l’apurement des arriérées de dette de la CNAMGS auprès des officines de ses adhérents. (Source alibreville.com)

Pour une gestion durable de l’eau : La Côte d’Ivoire engage des réformes pour contrer la pollution et le changement climatique

La 9ème édition de la Semaine Nationale de l’Eau, organisée le 31 octobre 2024 à Abidjan-Plateau, a été l’occasion pour le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba de mettre en lumière les efforts entrepris par la Côte d’Ivoire pour préserver ses ressources en eau. Et ce, face aux défis de la pollution et du changement climatique. L’événement, placé sous le thème « Développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire : quel cadre juridique et réglementaire pour lutter contre la pollution des ressources en eau ? », a rassemblé plusieurs acteurs nationaux et internationaux engagés dans la protection de l’environnement. (Source Fratmat info)

Burkina Faso : La 2e édition du Forum du Leadership et de l’Entreprenariat Musulman officiellement lancée

Du 31 octobre au 2 novembre 2024 à l’Université Joseph Ki-Zerbo, le Forum du Leadership et de l’Entreprenariat Musulman (FOLEM) se donne pour objectif de renforcer les liens entre les participants, et leurs leaderships ainsi que leurs connaissances sur l’entrepreneuriat.

Pour cette 2e édition, le FOLEM mettra l’accent sur la place de l’éthique et de l’innovation dans l’entreprenariat dans un Burkina Faso plus résilient, selon les dires de Dr Adama Coulibaly, vice-président du Cercle d’Etudes, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI). D’où le thème « Entrepreneuriat Ethique et Innovant pour un Burkina résilient ». (Source Burkina 24)

Libération des 11 leaders politiques au Mali : Plus d’une vingtaine de partis politiques dénoncent la lenteur du dossier

Dans une note reçue par Maliweb, plus d’une vingtaine de formations politiques, au nom des partis politiques de la déclaration du 31 mars 2024, ont dénoncé la lenteur dans la gestion du dossier des 11 leaders politiques inculpés par la justice pour avoir violé des restrictions.

Ils sont accusés d’avoir violé les mesures interdisant les activités des partis et associations à caractère politique. Après quatre mois de détention, la libération des responsables politiques est sollicitée par les partis politiques qui, en plus des 11 leaders, appellent aussi à la libération de Ras Bath, Mme Sidibé Rose Vie chère, Etienne Fakaba Sissoko, Clément Dembélé, Ben Le Cerveau détenus leurs opinions. (Source Maliweb.net)

Uvira : Le Burundi et la RDC veulent alléger les démarches pour les commerçants transfrontaliers

Les deux voisins de la région des Grands-Lacs d’Afrique ont lancé un programme visant à réduire les démarches imposées aux commerçants transfrontaliers. C’est un programme soutenu par le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). Les vendeurs transfrontaliers se réjouissent. (SOS Médias Burundi)

La cérémonie a réuni mercredi, plus de 100 personnes parmi lesquelles des commerçants, qui ont parlé des défis auxquels ils sont confrontés et de la manière de les résoudre. Elle s’est déroulée à la frontière Gatumba -Kavimvira entre les provinces de Bujumbura (ouest-Burundi) et du Sud-Kivu (est de la RDC). (Source SOS Médias Burundi)

Cameroun : Un militaire arrêté avec 3 144 munitions de guerre dans un bus de voyages

Cet important arsenal de guerre a été saisi par les éléments de la Douane de Ngaoundéré lors d’une opération de contrôle de routier dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024. Les munitions étaient bien dissimulées dans un bus de transport en commun reliant Maroua à Yaoundé.

Plus de 3000 munitions de guerre à bord d’un bus de transport en commun. Voilà qui pourrait paraitre bien suspect comme coli, aux yeux des contrôleurs routiers. Selon une source douanière ayant participé à l’opération, les agents des douanes ont remarqué quelque chose d’inhabituel, ce qui les a poussés à inspecter plus en profondeur. Grâce à leur vigilance et à leur formation, ils ont pu mettre la main sur ces munitions de guerre. (Source LeBledParle)

Centrafrique : 12 éléments des FACA abandonnent la rébellion pour regagner l'armée nationale

Un total de 12 militaires centrafricains déserteurs pour la rébellion ont regagné de nouveaux les rangs des Forces armées centrafricaines (FACA) après près de quatre ans dans la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), a constaté Xinhua mardi à Bangui, capitale centrafricaine.

Ces 12 militaires centrafricains ont décidé d'abandonner la rébellion pour réintégrer les rangs des FACA avec leurs grades indépendants. Ils étaient membres du CPC œuvrant près de Bossangoa, chef-lieu de la préfecture de l'Ouham, a annoncé l'état-major des FACA. (Source malijet.com)