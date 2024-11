Ethiopie: Le ministre des Affaires étrangères Gedion s'engage à renforcer la diplomatie bilatérale et multilatérale du pays, fondée sur des principes

Addis Ababa — Le nouveau ministre des affaires étrangères, Gedion Thimoteos, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre et à développer l'histoire de sa diplomatie fondée sur des principes.

Le 31e ministre des affaires étrangères de l'Éthiopie, Gedion, a reçu aujourd'hui les ambassadeurs, les chefs de missions diplomatiques et les organisations internationales résidant à Addis-Abeba.

À cette occasion, le ministre des affaires étrangères a déclaré aux diplomates que l'Éthiopie était un pays africain fier, doté d'une longue histoire d'État et d'une civilisation ancienne.

"Nous poursuivrons et développerons l'histoire de l'Éthiopie en matière de diplomatie fondée sur des principes. Nous renforcerons nos partenariats de longue date et forgerons de nouveaux liens.

En tant que pays doté d'une économie en développement et d'une population très jeune, nous avons beaucoup à faire pour assurer et soutenir la croissance économique et élargir les opportunités. Pour exploiter notre potentiel de croissance, nous travaillerons avec tous nos partenaires et amis", a déclaré M. Gedion.

Ainsi, l'Éthiopie continuera à donner la priorité à la région, comme avant son héritage diplomatique, a-t-il déclaré.

Le ministre des finances a également souligné que "l'Éthiopie continuera à assumer ses responsabilités stratégiques dans la région de l'IGAD".

Il a ajouté que l'Éthiopie apprécie son rôle important dans le bassin du Nil et qu'elle travaillera avec tous les pays du bassin pour s'assurer que le puissant Nil est une source de prospérité et d'amitié pour tous les pays riverains.

De même, le pays attache une grande importance à l'évolution de la mer Rouge et de l'océan Indien.

"Ces régions continuent d'être au centre de l'attention mondiale, principalement en raison des défis en matière de sécurité et de développement. Pour surmonter ces défis, nous poursuivrons et renouvellerons notre coopération avec nos voisins dans un esprit de bon voisinage et d'engagement constructif, afin d'atteindre les intérêts stratégiques et à long terme de nos peuples", a déclaré le ministre des affaires étrangères.

Selon M. Gedion, l'Éthiopie entretient des relations fraternelles sur l'ensemble du continent.

Il a également souligné que : "nous nous attacherons à renforcer les relations entre les peuples et à accroître le commerce, les transports et le tourisme interafricains. Nous déploierons des efforts globaux entre agences pour accroître de manière significative nos liens dans ces domaines avec les pays africains frères."

L'Éthiopie accorde de l'importance aux partenariats visant à promouvoir des intérêts communs et s'efforcera de renforcer ses partenariats stratégiques avec les partenaires de développement, a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Nous avons l'intention de développer des relations séculaires avec un sens renouvelé de l'objectif, capable de relever les défis émergents".

Il a ajouté que les récentes réformes économiques de l'Éthiopie offraient un environnement propice au renouvellement de ses partenariats économiques et qu'il allait regarder au-delà des domaines traditionnels de la diplomatie économique et s'engager dans des initiatives de transfert de technologie, de coopération scientifique et de collaboration solide dans les domaines culturel et artistique.

"L'Éthiopie, en coopération avec ses amis et partenaires du monde entier, est appelée à jouer un rôle central dans la définition de la trajectoire du XXIe siècle. Dans un paysage politique mondial en pleine évolution, de plus en plus marqué par les rivalités et les tensions, l'Éthiopie maintiendra sa position traditionnelle en faveur de la paix, du développement et d'un multilatéralisme inclusif.

Le ministre des Affaires étrangères s'est également engagé à préconiser des solutions diplomatiques à tous les différends et à toutes les divergences, ajoutant que "nous continuerons également à insister sur la nécessité de respecter l'indépendance politique des États pour qu'ils tracent leur propre voie et coopèrent sur la base de l'égalité souveraine et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États".

En outre, il a souligné que, fidèle à son engagement historique en faveur du multilatéralisme, l'Éthiopie prendra des mesures concrètes pour contribuer aux initiatives de l'Union africaine visant à optimiser son efficacité en tant que première institution pour la paix et la sécurité régionales et l'intégration économique.

Avec 40 % de sa population âgée de moins de 15 ans, l'Éthiopie peut à juste titre être décrite comme un pays jeune, a-t-il déclaré, et il a ajouté : "Nous pensons que cela fait de l'Éthiopie une nation d'avenir".

Le XXIe siècle est l'occasion pour l'Afrique de s'élever et de prendre la place qui lui revient dans le monde, a-t-il déclaré, et il a affirmé que "nous déploierons tous les efforts possibles pour voir se réaliser l'Agenda 2063, c'est-à-dire l'émergence d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique".