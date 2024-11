Algérie: Arkab reçoit le vice-président de la Douma russe

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, le vice-président de la Douma de la Fédération de Russie, Vladislav Davankov, et la délégation l'accompagnant, en visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence du vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Monder Bouden, de cadres du ministère et du chef de la mission économique à l'ambassade de la Fédération de Russie à Alger, les deux parties ont examiné l'état des relations de coopération entre les entreprises algériennes et leurs homologues russes dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que les perspectives de les renforcer.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté d'intensifier la coopération à travers l'exploration de toutes les opportunités disponibles dans le domaine de l'énergie et des mines, selon la même source.

M. Arkab a souligné l'importance de la coopération et du partenariat stratégique liant les deux pays, notamment après la signature de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Russie en juin 2023, en sus de plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes d'action entre les gouvernements algérien et russe.

La rencontre était une occasion pour le ministre de passer en revue la stratégie du développement du secteur de l'Energie et des Mines, en matière de relance des investissements en vue d'augmenter la production et la transformation du pétrole et du gaz, ainsi que les opportunités d'investissement et de partenariat dans ce secteur, notamment l'exploration, le développement et l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que la pétrochimie, à travers le renforcement de la coopération entre Sonatrach et Gazprom.

Dans ce cadre, M. Arkab a s'est dit optimiste de voir "des partenariats mutuellement bénéfiques, en tirant profit des avantages de la nouvelle loi sur les hydrocarbures", selon la même source.

Le ministre de l'Energie et des Mines a également affiché "la volonté de l'Algérie de développer davantage ses ressources afin d'optimiser l'exploration et l'exploitation de son riche potentiel minier", invitant les entreprises russes à investir dans le secteur minier algérien et à établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec les entreprises algériennes, notamment à travers le transfert des connaissances et la formation dans les domaines liés à la recherche, l'exploration, la transformation des richesses minières et le développement du secteur minier en Algérie, en particulier les terres rares.

Les deux parties ont évoqué les grandes opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables dont l'énergie solaire photovoltaïque, l'utilisation des techniques et applications nucléaires dans la médecine, la production des radiopharmaceutiques destinés à la lutte contre le cancer, sans oublier la coopération dans le domaine du dessalement d'eau de mer et la fabrication locale des équipements en la matière.