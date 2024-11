Maroc: MEDZ accueille une nouvelle installation de Safran au sein de la Zone d'Accélération Industrielle de MidParc

Marrakech — MEDZ, filiale du Groupe CDG dans la branche Développement territorial, et le Groupe Safran, opérant dans les domaines de l'aéronautique et de la défense, représentés respectivement par M. Khalid Safir, Directeur Général du Groupe CDG, et M. Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines, ont signé un accord pour l'acquisition d'un terrain au sein de la Zone d'Accélération Industrielle de Midparc, où sera implanté un nouvel atelier de maintenance de moteurs aéronautiques.

Ce nouveau site, d'une superficie de 25 000 m², est destiné à développer un atelier de maintenance et réparation (MRO) des moteurs de nouvelle génération LEAP, indique un communiqué de MEDZ.

Opérationnel d'ici 2026, il disposera d'une capacité à terme de 150 opérations de maintenance par an et emploiera 600 personnes, principalement des ingénieurs et techniciens hautement qualifiés.

Il est à noter que pour la réalisation de ce projet, le groupe Safran a signé simultanément avec M. Hamid Benbrahim El Andaloussi, Président de la société Miparc SA, un contrat pour un accompagnement en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage.

Pour rappel, la Zone d'Accélération Industrielle de Midparc, aménagée par MEDZ et située à Casablanca, 1er pôle économique du Maroc, accueille différents acteurs nationaux et internationaux, spécialisés notamment dans l'industrie aéronautique, le spatial, les activités liées à la défense et à la sécurité ainsi que d'autres industries telles que le médical, l'électronique embarquée, etc.

Ainsi plus de 20 projets d'investissement ont déjà été installés dans la chaîne de valeur aéronautique (hors projets d'extension), engendrant la création de plus de 3.000 emplois (soit 15% des effectifs employés dans le secteur).

La cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée sous la présidence de M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, en présence notamment de M. Ryad Mezzour, ministre du Commerce et de l'industrie, et de M. Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense Nationale, en marge de la 7ème édition du Marrakech Air Show (MAS 2024), qui se tient, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, du 30 octobre au 2 novembre à la Base Ecoles des Forces Royales Air.