Maroc: Mois de sensibilisation au cancer du sein - Table ronde sur l'importance cruciale de la détection précoce

Rabat — Une table ronde sur l'importance cruciale de la détection précoce du cancer du sein a été récemment organisée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en collaboration avec Pfizer, dans le cadre du Mois de sensibilisation au cancer du sein.

Cet événement, tenu sous la thématique "Parlons du cancer du sein : sensibiliser et soutenir le parcours des Roses", a été l'occasion de souligner l'importance cruciale de la détection précoce et de la sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche des millions de femmes dans le monde, dont un nombre significatif au Maroc.

Le cancer du sein représente un défi majeur de santé publique au Maroc, avec des taux d'incidence en augmentation. Les statistiques nationales montrent qu'il s'agit du cancer le plus fréquent chez les femmes marocaines, représentant environ 23% de tous les cancers diagnostiqués et environ 40 % des cancers touchant les femmes. Avec un taux d'incidence de 49 cas pour 100.000 femmes, près de 12.000 nouveaux cas sont attendus chaque année et, tragiquement, environ 3.000 vies sont perdues chaque année à cause de cette maladie.

La majorité des cas survient chez les femmes âgées de 40 à 69 ans, bien que ce cancer puisse survenir à tout âge et comporte également une composante génétique chez certaines femmes. Cette réalité souligne la nécessité d'intensifier les efforts de prévention et de sensibilisation pour répondre aux besoins de toutes les femmes, quel que soit leur âge.

Conscient de ces défis, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mis en place le Plan national de prévention et de lutte contre le cancer. Le premier plan (2010-2019) a considérablement renforcé les infrastructures de santé, tandis que le plan actuel (2020-2029) se concentre sur l'optimisation de la qualité des soins et l'efficacité des traitements, en faisant du cancer du sein une de ses priorités stratégiques.

A l'occasion du Mois de sensibilisation au cancer du sein, le ministère a lancé une campagne nationale sous le slogan : "Votre examen aujourd'hui, en toute sécurité et avec assurance... N'hésitez pas", encourageant les femmes, notamment celles âgées de 40 à 69 ans, à effectuer des examens réguliers. Cette tranche d'âge, plus exposée, fait l'objet d'une attention particulière pour permettre une détection précoce, essentielle pour maximiser les chances de guérison.

Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans un programme structuré de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, visant à offrir des soins complets et accessibles à toutes les femmes, quel que soit leur lieu de résidence. Ce programme comprend la formation des professionnels de santé, la fourniture d'équipements de diagnostic avancés et un accompagnement personnalisé des patientes.

Pour renforcer l'accès au dépistage, en particulier dans les zones rurales, le ministère a construit et équipé 55 centres de référence en santé reproductive et acquis 24 unités mobiles de mammographie. Ces unités mobiles jouent un rôle vital en atteignant les femmes dans les zones reculées. Avec ces ressources, les soins de santé primaires intègrent désormais la détection précoce du cancer, assurant une couverture plus large et des soins rapides pour chaque cas suspect.

Au-delà des infrastructures et des services offerts, la sensibilisation reste essentielle pour encourager les femmes à se faire dépister. Chaque femme qui se fait dépister aujourd'hui s'offre une meilleure chance de lutter efficacement contre le cancer du sein. En réalisant des auto-examens réguliers et en suivant les recommandations de dépistage, les femmes peuvent considérablement augmenter leurs chances de réussite thérapeutique en cas de détection d'un cancer.

Dans ce contexte, le ministère rappelle que tout au long de l'année, chaque action compte dans la lutte contre le cancer du sein, appelant les femmes participer aux programmes et initiatives de dépistage locales, à être attentives aux premiers signes, à consulter rapidement un médecin en cas de doute et à discuter avec les professionnels de santé.

Le ministère incite, de même, les proches des personnes atteintes du cancer du sein à accompagner les membres de leur famille dans leur parcours de santé, en leur offrant soutien et encouragement, soulignant que chaque femme mérite un accès précoce et adapté aux soins dans sa lutte contre le cancer du sein.