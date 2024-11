Algérie: Mila - Participation de 70 artistes au forum national des ARTs

MILA — Un Forum national des arts réunit depuis jeudi après-midi à la maison de la culture M'barak El Mili de Mila, quelque 70 artistes représentant 24 wilayas du pays.

Lors de l'inauguration de cette manifestation culturelle, organisée par la maison de la culture à l'occasion du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution, les autorités locales ont visité un premier pavillon de l'exposition intitulé "Toiles de la Révolution" qui donne à admirer les œuvres de 36 artistes plasticiens.

Le deuxième pavillon est consacré à la photographie sous le thème "L'image de l'Algérie à travers mon objectif", qui a vu la participation de 34 photographes venus de plusieurs wilayas du pays.

L'exposition comprend également un pavillon pour d'autres œuvres et artefacts, ainsi que des outils et des objets traditionnels.

"Ce forum est une occasion pour les artistes de présenter leurs œuvres , surtout que cet événement est lié à une date historique importante, en l'occurrence l'anniversaire de notre glorieuse Révolution", a déclaré Mourad Terki, artiste plasticien de la wilaya de M'sila.

Cet artiste a ajouté que la participation d'un nombre "significatif" d'artistes spécialisés dans les arts plastiques et la photographie "ouvre la porte à des débats, à des critiques constructives et à des échanges d'idées sur les œuvres présentées, ce qui ne peut que développer les compétences des participants et améliorer la qualité de leur travail à l'avenir".

Pour rappel, le programme de ce forum national, qui se poursuivra jusqu'au 3 novembre, donnera lieu à plusieurs activités culturelles, dont un concours d'arts plastiques et de photographies, un atelier sur les techniques de développement photographique, des excursions vers des sites touristiques et archéologiques de la wilaya, en plus de la projection de films historiques et de spectacles pour enfants.