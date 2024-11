Algérie: Le pays participe à la 2e édition de l'Exposition internationale de la consommation culturelle et touristique de Chine

Alger — Le secteur du Tourisme et de l'Artisanat participera du 1 au 3 novembre prochain à la 2e édition de l'Exposition internationale de la consommation culturelle et touristique en Chine, à la salle des expositions Chaoyang (Pékin), indique un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

La participation à l'Exposition de Pékin intervient, "en concrétisation du plan d'action du gouvernement dans le domaine touristique visant à appliquer « le Plan destination Algérie perspectives 2030 » dans le cadre du renforcement de l'activité de promotion à l'échelle internationale, à travers la participation aux manifestations et expositions".

Le secteur vise, à travers cette manifestation, "à activer la participation algérienne aux expositions et salons à l'étranger en 2024 et à soutenir les efforts visant à faire connaître les atouts et capacités touristiques de notre pays".

Pour assurer une participation exceptionnelle, le secteur du tourisme œuvrera à travers son pavillon "à faire la promotion de la destination touristique algérienne, via les supports de promotion mettant en avant les différents volets et aspects touristiques et sites historiques et archéologiques, en sus de la diffusion de vidéos mettant en valeur les sites touristiques exceptionnels en Algérie et l'exposition de certains produits artisanaux", ajoute le communiqué.

L'Exposition permettra de "renforcer le développement intégré de toutes les chaines de l'industrie culturelle et touristique, étant focalisée cette année sur les interactions entre la culture et le tourisme en Chine et à Pékin (ressources, innovations et intégration touristique).