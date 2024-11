Sénégal: Malick Ngom nommé président du CNG pour une durée d'un an

Dakar — L'arbitre de lutte Malick Ngom a été nommé par arrêté ministériel, président du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, en remplacement d'Ibrahima Sène dit Bira, dont le mandat est arrivé à terme, a-t-on appris, jeudi, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Le président du CNG et les nouveaux membres du bureau du Comité exécutif vont exercer "un mandat d'une année, assorti d'une convention d'objectifs", lit-on dans l'arrêté signé de la ministre Khady Dièye Gaye.

Une évaluation de son mandat sera faite au bout d'un an, ce qui permettra au ministère de le reconduire à son poste ou de procéder à son remplacement, ajoute la même source.

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture avait rencontré les acteurs de la lutte le jeudi 17 octobre, pour s'entretenir avec eux des modalités de désignation des membres du bureau du CNG.

Khady Dièye Gaye leur avait demandé au cours de cette rencontre, de lui proposer trois candidats parmi lesquels, le nouveau président du Comité national de gestion de la lutte allait être choisi.

Plusieurs personnalités du monde de la lutte avaient fait acte de candidature dont le communicateur traditionnel Bécaye Mbaye et l'ancien lutteur Mohamed Ndao dit Tyson.

L'Association des lutteurs en activité, dirigée par Ibrahima Dione alias Gris Bordeaux, avait exprimé son soutien à la candidature de Malick Ngom.

D'après l'arrêté ministériel, le CNG de la lutte aura pour missions "d'initier toute action de promotion et de pratique de la lutte sous toutes ses formes, au Sénégal, de coordonner et développer la pratique de ce sport sur toute l'étendue du territoire".

Il aura également un rôle d'organisateur "des compétitions régulières dans toutes les régions, de programmer et réaliser des actions de formation et de coopération pour le développement de la lutte au plan national et international".

Le CNG devra également "représenter le Sénégal au niveau des instances internationales, veiller à la protection des pratiquants et promouvoir l'insertion et la formation professionnelle des lutteurs".

Il devra "oeuvrer à la mise sur pied d'une Fédération sénégalaise de lutte dans un délai d'un an, conformément au chronogramme signé entre le président dudit comité et le directeur des activités physiques et sportives".

Le Comité directeur du CNG est composé d'un bureau exécutif, de dix commissions, des membres conseillers et des personnes ressources.

Le bureau exécutif du Comité directeur du CNG est composé comme suit:

Président: Malick Ngom

1er vice-président chargé de la lutte Olympique : Isabelle Sambou

2ème vice-président chargé de la lutte traditionnelle avec frappe : Pape Babacar Fall

3ème vice-président chargé de la lutte traditionnelle sans frappe : Hyacinthe Ndiaye dit Manga II

4ème Vice-Président chargé des Finances : Abdou Aziz Gueye

Directeur administratif : Ndiambé Diop

Trésorier général : Alioune Diouf

Trésorier général adjoint : Abdoulaye Diakhaté