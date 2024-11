Cote d'Ivoire: Semaine nationale de l'eau - Vers un cadre juridique renforcé pour une gestion durable des ressources hydriques

La 9e édition de la Semaine nationale de l'eau a débuté, en Côte d'Ivoire ce mercredi 30 octobre 2024 et ce, jusqu'au 3 novembre 2024. A cette occasion, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a livré un message à la nation, rappelant l'importance de cet événement pour sensibiliser les populations sur les enjeux de la gestion durable de l'eau.

Cette année, le thème retenu est : « Développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire : quel cadre juridique et réglementaire pour lutter contre la pollution des ressources en eau ? ».

Le ministre a souligné que la qualité de l'eau se dégrade à cause des pollutions industrielles, agricoles et minières, notamment l'orpaillage illégal. Cette pollution menace la biodiversité, les écosystèmes aquatiques et la santé publique.

Face à ces défis, le gouvernement a initié des réformes, dont la promulgation d'un nouveau Code de l'Eau. Ce cadre juridique vise à mieux protéger les ressources en eau et à répondre aux enjeux de pollution et de changement climatique.

Le ministre a également évoqué plusieurs projets en cours, comme le Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le Bassin du Niger, soutenu par la Banque Africaine de Développement. Un autre projet, lancé en septembre 2024 avec l'appui de la Banque Mondiale, vise à améliorer la sécurité de l'eau et l'assainissement à travers le pays.

Cette 9e édition innove en rapprochant les services de gestion de l'eau des populations, avec des rencontres dans plusieurs localités. Le ministre a appelé à une mobilisation collective pour accompagner ces initiatives, afin de garantir l'accès à une eau de qualité pour tous les usages et assurer la résilience face au changement climatique.

Le gouvernement réitère son engagement à intensifier ses actions pour lutter contre la pollution et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens.

Lors de l'ouverture des travaux, à Abidjan-Plateau, au Seen hôtel, Mme le Directeur de Cabinet du Ministre des Eaux et Forêts, le conservateur général Zouzou épouse Mailly Elvire-Joelle, représentant Monsieur Laurent Tchagba, Ministre des Eaux et Forêts, a souligné l'importance de cet événement dans le cadre des engagements pris par le pays pour une gestion efficiente des ressources en eau. « Malheureusement, le Ministre n'a pas pu être parmi nous en raison de son agenda chargé, mais il m'a fait l'honneur de le représenter », a-t-elle déclaré. Mais avant Dr Yéo Eugène Directeur général des Ressources en Eau (Dgre), a souligné que l'organisation de la Semaine nationale de l'eau en Côte d'Ivoire vise à sensibiliser les acteurs et la population, à l'importance de l'eau pour le développement socioéconomique du pays.

La présence de Son Excellence Monsieur Nizar Baraka, Ministre de l'Équipement et de l'Eau du Royaume du Maroc, a été particulièrement saluée, témoignant de la coopération fructueuse entre les deux nations dans le domaine de l'eau.

Les discussions de cette édition s'articulent autour de deux thématiques principales. Il s'agit d'une part de l'état de la mise en oeuvre des engagements nationaux en matière de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et l'accélération de la mise en oeuvre intersectorielle de l'Objectif de Développement Durable 6 (ODD6). Et d'autre part des effets du changement climatique et des activités humaines sur les ressources en eau.

Il faut noter que les conclusions issues des panels serviront de cadre pour orienter la sensibilisation nationale et l'appropriation du nouveau code de l'eau en Côte d'Ivoire.

Cette semaine s'annonce riche en échanges et en réflexions, et devrait permettre de renforcer les actions en faveur d'une gestion durable et équitable des ressources hydriques du pays.