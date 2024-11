Sénégal: Festival international des musiques percussives du pays - Dakar abrite l'évènement du 24 au 26 avril

Les musiques percussives du Sénégal seront au cœur du Dun-Dun festival qui se tiendra à Dakar, les 24 et 26 avril 2025. Cet événement qui célèbre la percussion, le sabar, les « bongo »... consiste à mettre en exergue toute musique où la percussive joue un rôle central.

La capitale Sénégalaise va vibrer aux rythmes du Dun-Dun Festival qui va mettre en exergue toutes les musiques percussives du Sénégal, les 24 et 25 avril 2025. Il s'agit selon Joseph Léon Dia, promoteur du Dun-Dun Festival, de « mettre en valeur l'importance des percussions dans les musiques traditionnelles d'abord, mais aussi créer un espace d'échange, de rencontre entre les artistes locaux et internationaux. Mais également, faire de Dakar et du Sénégal un hub culturel. »

Pour la réussite de cet évènement à caractère international, Joseph Léon Dia lance un appel à tous les partenaires notamment la Présidence de la République, pour un appui institutionnel et symbolique afin de rehausser le profil du festival, en le positionnant comme un événement d'importance nationale, au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour un soutien financier et organisationnel pour la promotion du festival et les initiatives éducatives, notamment en finançant des ateliers et master classes pour les jeunes, mais aussi, la ville de Dakar pour un appui financier et logistique pour l'organisation et la sécurité des événements

Le promoteur du Dun-Dun Festival a par ailleurs fait appel aux ambassades et centres culturels nationaux et internationaux mais également les sponsors locaux et internationaux.

Le Dun Dun Festival sera aussi un cadre qui permettra d'informer et de guider les jeunes Sénégalais sur les opportunités de formation et d'entrepreneuriat, en facilitant l'accès direct aux ressources disponibles pour leur insertion professionnelle. Le festival se déroulera sur trois jours et le premier jour est réservé à un rythme divin.

Cette journée selon Léon Dia sera dédiée aux musiques religieuses accompagnées de percussions, avec des rythmes comme ceux des Baye Fall et des Khadr, qui symbolise la musique trans-spirituelle. La 2e et 3e journée seront marqués par une fusion entre rythmes traditionnels, (les djembés, sabars, Assico, bongos ainsi que les tambours traditionnels de divers pays). Le thème de cette année est Rythmes et perspectives. Il aborde d'après M. Dia, une réflexion plus large sur la condition humaine.