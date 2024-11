Sénégal: BRVM - Hausse de 70 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations en fin octobre 2024.

Au terme de la dernière séance de cotation du mois d'octobre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation du marché des obligations a enregistré une hausse de 70 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 10 479,132 milliards FCFA le mercredi 30 octobre 2024 à 10 549,132 milliards FCFA ce jeudi 31 octobre 2024. Cette hausse s'explique par la première cotation de l'emprunt obligataire de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) intitulé « BIDC-EBID GSS 6,50% 2024-2031 » d'un montant de 70 milliards FCFA.

L'emprunt s'inscrivait dans un programme de financement plus large, destinés à soutenir des projets ayant un impact positif sur le développement durable. L'opération visait d'une part à financer le plan de relance en zone UEMOA dans un contexte Post-Covid-19 et d'autre part le financement de projets pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable.

La diffusion des titres dans le public s'était déroulée du 15 juillet 2024 au 19 juillet 2024. Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 7 millions d'obligations BIDC 6,50% 2024-2031 pour un montant total 70 milliards de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle ci a enregistré une augmentation de 20,07 milliards FCFA à 9 735,056 milliards FCFA contre 9714,986 milliards FCFA la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 991,953 millions FCFA contre 1,029 milliard FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a progressé de 0,21% à 271,09 points contre 270,53 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,31% à 134,93 points contre 134,49 points précédemment.

Par contre, l'indice BRVM Prestige a cède 0,51% à 114,41 points contre 115,00 points le mercredi 30 octobre 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 7 200 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 1,70% à 895 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 0,87% à 1 155 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 0,59% à 23 700 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 0,48% à 15 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 12 230 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 2 355 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 1 985 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,27% à 860 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,22% à 440 FCFA).