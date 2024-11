Togo: L'ATC, la LCT et le MMLK décortiquent le rapport d'enquête de l'ARCEP et font des recommandations utiles

« La Qualité des services et la satisfaction des consommateurs des services de téléphonies au Togo », c'est le thème d'une conférence publique organisée ce Jeudi 31 Octobre 2024 à Lomé par le trio d'associations ATC (Association togolaise des consommateurs)-LCT (Ligue des consommateurs du Togo)-MMLK (Mouvement Martin Luther King).

Pour toute information au cours de cette activité, ces associations qui font foi au rapport d'enquête de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) 15 Juillet au 23 Août 2024, qui dans le cadre de la première campagne nationale de qualité de service (QoS) retient des progrès notables dans la qualité des services mobiles au Togo, et concède qu'il y a des défis à relever, invitent aussi bien Togocom que Moov Africa Togo à s'engager dans le sens de l'exploration de nouvelles pistes technologiques alternatives, comme c'est le cas dans d'autres. C'est, à en croire ces associations de défenseurs de la cause des consommateurs au Togo, des pistes qui doivent aider à résoudre le problème de la connectivité surtout dans les zones rurales.

Entre autres éléments ayant fait l'objet d'échanges au cours de cette conférence publique, il y a la qualité de services des opérateurs mobiles, le free roaming, et les retombées de la dernière tournée de sensibilisation à l'endroit des consommateurs...

%

Investir dans les infrastructures technologiques...

Si ces organisations ne mettent pas en doute, aucunement, les résultats des travaux de l'ARCEP, elles sont sûres d'une chose, c'est que pour améliorer la couverture mobile dans les zones rurales, il s'avère indispensable « d'augmenter les investissements dans l'infrastructure, notamment par l'installation de nouvelles antennes et stations de base ».

C'est du moins ce qu'indique la déclaration liminaire de cette rencontre, livrée par Dr Emmanuel Sogadji, Président de la LCT. « L'exploration de technologies alternatives telles que les réseaux maillés, les satellites ou les drones peut également offrir des solutions là où la construction de tours traditionnelles est impraticable ou trop onéreuse », c'est que ces organisations soutiennent. Aussi, invitent-elles à s'inspirer des exemples de technologies alternatives utilisées d'autres pays. Pour l'ATC, la LCT et le MMLK, « de nombreux pays ont adopté des technologies innovantes pour améliorer la connectivité dans les zones rurales. Par exemple, au Kenya, les réseaux maillés permettent aux appareils de se connecter entre eux, créant un maillage qui étend la portée du signal sans nécessiter d'infrastructure centralisée coûteuse.

En Inde, des opérateurs comme OneWeb et Starlin déploient des satellites pour fournir un accès Internet dans des régions éloignées, surmontant ainsi les défis géographiques liés aux infrastructures terrestres limitées. Enfin, dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, des petites cellules sont installées sur des bâtiments pour renforcer la couverture dans les zones rurales, offrant une solution efficace et moins intrusive ».

Et quid des conseils ?

Ces organisations ne se sont pas contentées de s'arrêter aux constatations mais en sont allées à des conseils. Et l'ATC, la LCT et le MMLK, prodiguent comme conseils, un renforcement de la concurrence entre les opérateurs mobiles au Togo, ce qui d'après elles, aidera à « améliorer la qualité des services et réduire les prix », à consolider le cadre de régulation des tarifs pour limiter les pratiques anticoncurrentielles et encourager par la même occasion l'interconnexion entre les réseaux des différents opérateurs, et enfin l'imposition des obligations de transparence sur les offres tarifaires afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés...

Pour finir, appellent-elles les opérateurs de téléphonie mobile, d'après le président du MMLK, Pasteur Edoh Komi, « à considérer les réclamations des consommateurs et à veiller à ce qu'elles soient traitées dans un délai raisonnable ». Un appel qui s'adresse encore plus aux services de réclamation et après-vente de ces opérateurs, pour une solution efficace au problème des arnaques dont sont auteurs des réseaux d'individus mal intentionnés.