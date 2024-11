Togo: L'association Femmes d'Actions soutient la pédiatrie du CHU Tokoin

L'association Femmes d'Actions a effectué le 30 octobre 2024 une visite de compassion et de soutien à l'unité des urgences du service Pédiatrie du CHU Tokoin ! Elle vise, par cette démarche, à toucher du doigt les réalités des enfants alités pour des raisons de santé et les réconforter en leur apportant un soutien moral et financier !

Si le mois d'octobre est connu comme celui de la sensibilisation au cancer du sein, il convient de souligner que septembre est quant à lui consacré à la sensibilisation au cancer infantile ! C'est donc pour marquer le coup que l'association Femmes d'Actions a effectué le 30 octobre 2024, une visite de compassion, de réconfort et de soutien à l'unité des urgences du service Pédiatrie du Chu Tokoin.

La délégation de ladite association conduite par sa présidente, Hadja Mémounatou Ibrahima par ailleurs présidente du parlement de la CEDEAO a d'abord eu droit à une visite guidée exécutée par le Pr Guedenon Koffi, chef service de la dite unité ! Ils ont principalement visité les salles d'hospitalisation des enfants atteints du cancer et ont pu tâter les réalités que ceux-ci vivent ! Face à ce qu'elle a pu voir et entendre, la présidente de Femmes d'Actions a su trouver les mots justes pour compatir aux douleurs des enfants et de leurs mères !

Elle a également réconforté et félicité le personnel soignant pour le travail qu'elle abat quotidiennement pour la santé des enfants ! Au delà des mots, une enveloppe financière de 2 millions de Frs , des vivres composés de sacs de riz, des bidons d'huile etc et non vivres d'une valeur de 500.000frs ont été offerts au service de pédiatrie pour les soutenir dans leur mission ! « Les mois de septembre et octobre ont été choisis pour sensibiliser la population sur l'existence du cancer de la femme et aussi de l'enfant.

%

Les associations dont la nôtre, Femmes d'actions ont pour habitude d'organiser des sensibilisations à l'endroit des femmes ! Mais cette année , nous avons choisi de rendre visite aux enfants atteints de cancer dont on parle peu ! Nous leur avons exprimé notre solidarité et apporter notre modeste soutien ! Nous avons également profité de l'occasion pour remercier les médecins en charge de ces enfants pour ce sacerdoce », a déclaré Hadja Mémounatou Ibrahima, présidente de l'association Femmes d'Actions.

A son tour, le premier responsable du CHU Tokoin n'a pas caché sa joie et sa gratitude à l'endroit de l'association Femmes d'Actions, « Au nom du CHU Tokoin et des bénéficiaires, nous tenons à dire un sincère merci à l'association Femmes d'actions pour leur visite et leur soutien financier et matériel ! Nous pouvons leur garantir que leur apport ira entièrement et intégralement à nos enfants hospitalisés et soignés en pédiatrie ! Vivement que les actions de ce genre se répètent et ne se limitent guère à l'association Femmes d'actions », s'est exprimé Médecin Lieutenant-Colonel Apélété Yawo Agbobli, DG du CHU Tokoin.

Pour information, l'association Femmes d'actions a pour but d'oeuvrer pour le bien-être des femmes et des enfants ! Femmes d'actions a été créée en 2012 et est une association de femmes d'expériences qui apportent leur contribution dans la mise en oeuvre des politiques en faveur des femmes et des enfants ! Elle intervient principalement dans la lutte contre les violences basées sur les genres et sur les enfants ! Femmes d'actions organise tous les deux ans le forum pour le bien-être de la femme et de l'enfant afin de sensibiliser les populations sur les méfaits des Vbg et également sur les différents mécanismes que l'Etat et d'autres associations ont mis en place pour trouver des solutions aux victimes !