Sénégal: Saint-Louis - Vernissage d'une exposition immersive sur les migrations climatiques au CRDS, samedi

Saint-Louis — Une exposition immersive sur les migrations climatiques intitulée "Gàddaay" (partir en wolof) sera présentée, samedi, au Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS ex IFAN), a appris l'APS des initiateurs.

Ils précisent que le vernissage est prévu à 16 heures. La note conceptuelle consacrée à ce projet renseigne que l'exposition parle de la migration climatique en sons et images.

"Par une approche intimiste et immersive, indique le même document, l'exposition +Gàddaay+ aborde la question brûlante des mobilités humaines en contexte de dégradation environnementale.

Alliant les photographies de l'artiste sénégalais Massow Kâ à des témoignages sonores récoltés par des chercheurs (es ) suisses, "Gàddaay" invite à la rencontre de plusieurs habitants de Saint-Louis du Sénégal qui, face à l'érosion côtière, la salinisation des sols et la surpêche, ont dû partir, décrit-on dans le document.

En abordant leurs histoires, poursuit le texte, leurs sacrifices mais aussi, leurs ressources et revendications, "l'exposition développe une réflexion sur les liens toujours complexes et non linéaires, entre migrations, changements climatiques et surexploitation des ressources naturelles".

"Elle s'attaque aux stéréotypes et présente les mobilités non pas comme un problème mais comme une ressource et une stratégie d'adaptation essentielle", expliquent les initiateurs.

Sans verser dans une vision uniquement positive de ces déplacements, elle met l'accent sur le contexte structurel: l'extractivisme des ressources et les inégalités nord-sud qui précarisent les populations vivant directement de leur environnement.

Loic Brunning (géographe), Marion Fresia (anthropologue), Massow Kâ (artiste visuel), Alice Sala (anthropologue) et Lorenzo Marcolini (créateur lumière) sont les concepteurs de ce projet d'exposition, selon le document de présentation dudit projet.

L'exposition "Gàddaay " se veut une réflexion sur les défis environnementaux et humains liés à l'érosion, la surpêche et la dégradation des sols.