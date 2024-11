Sénégal: Gouvernance sécuritaire - Plus d'une vingtaine d'agents de la police reçoivent leur diplôme de Master

Dakar — Plus d'une vingtaine d'agents de la police nationale ont reçu, jeudi, à Dakar, leur diplôme de Master 2 en Gouvernance sécuritaire, Criminologie et Géopolitique en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a constaté l'APS.

Trois civils, Bakary Diatta, maire de Bignona, Salimata Diouf, agent à la Direction générale du renseignement extérieur (DGRE/DRN), et Malick Dièye, travailleur social, font également partie de cette cohorte.

"Ce programme de formation, d'une durée de trois ans, élaboré en partenariat avec la direction générale de la police nationale, s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les compétences des fonctionnaires pour qu'ils puissent répondre aux défis sécuritaires actuels", a indiqué la directrice de la formation de la Police nationale, Saly Diouf.

Elle a rappelé l'importance de cette initiative qui vise à outiller les cadres à faire face à des "menaces de plus en plus complexes et transnationales".

"Dans un monde où les menaces asymétriques s'étendent au-delà des frontières, il est vital de former des professionnels capables de comprendre et de maîtriser les dynamiques de sécurité", a-t-elle affirmé.

Ce Master, bien plus qu'une simple formation académique, permet aux diplômés d'acquérir des compétences en renseignement, surveillance, analyse de données et méthodologie de recherche, tout en intégrant une dimension éthique essentielle à toute pratique professionnelle dans ce domaine, a-t-elle ajouté.

Mme Diouf a exprimé sa gratitude envers le directeur général de la Police nationale pour l'investissement financier considérable consenti afin de couvrir l'ensemble des frais de scolarité et de stage des auditeurs.

"Cet engagement est un témoignage de l'importance que vous accordez à la professionnalisation des fonctionnaires de police", a-t-elle dit.

"Ces diplômés sont désormais équipés pour participer activement à la lutte contre les menaces sécuritaires", a indiqué la directrice de la formation à la Police nationale.

Elle a souligné l'engagement de la direction de la formation de la Police nationale à poursuivre les efforts pour former des professionnels hautement qualifiés, en insistant sur l'importance de la coopération avec les partenaires dans la réussite de ce programme ambitieux.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a rappelé que "chaque État est tenu de garantir la sécurité de tous ses citoyens en vertu du pacte républicain souscrit par la Nation tout entière".

"Il était néanmoins nécessaire, sans conteste, d'établir que les nouvelles menaces sécuritaires qui pèsent sur notre région ne requièrent plus une perspective exclusivement militaire ou opérationnelle", a-t-il ajouté.

Pour le ministre, la garantie de la paix appelle une approche plus ouverte, pédagogique et multidimensionnelle, en remplacement d'une conception contraignante et peu concertée, qui ne suffit plus pour épargner nos pays des menaces qui les guettent.