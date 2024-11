Maroc: La gouvernance et la promotion des Droits de l'Homme au centre d'une rencontre à Dakhla

Dakhla — L'importance de la gouvernance et la promotion des droits de l'Homme ont été au centre d'une rencontre organisée, jeudi à Dakhla, à l'initiative de la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action annuel de la CRDH, dans les volets relatifs à la promotion de la culture du respect des droits de l'Homme et au suivi de l'effectivité des droits de l'Homme dans les programmes et politiques régionaux.

S'exprimant à cette occasion, la présidente de la CRDH, Maimouna Essayed, a indiqué que le principe de la gouvernance figure parmi les fondements de la gestion moderne de l'administration publique, en tant qu'outil indispensable de gestion, basé sur les principes de la participation, de la transparence et de la rationalisation de la gestion.

Ce principe, a-t-elle poursuivi, permet de mettre en oeuvre de manière optimale les politiques et programmes gouvernementaux, en vue de garantir aux citoyens un accès effectif aux services fournis par l'administration publique.

Mme Essayed, a également souligné que le choix du thème de la gouvernance et son rôle dans la protection des droits de l'Homme, a pour but d'établir des passerelles entre les institutions de gouvernance stipulées par la Constitution et les établissements publics qui placent le principe de la gouvernance au centre de ses programmes.

Pour sa part, le représentant régional de l'Institution du Médiateur du Royaume à Laâyoune-Sakia El Hamra, Cherif Larossi, a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant les rôles de l'institution du Médiateur du Royaume dans la protection des droits des usagers dans leurs relations avec les administrations publiques.

L'Institution du Médiateur du Royaume oeuvre à diffuser les principes de la justice et de l'équité au sein de l'administration publique, a-t-il noté, ajoutant qu'elle oeuvre également à diffuser la culture des droits de l'Homme, en vue de renforcer la gouvernance du service administratif et permettre aux citoyens d'exercer leurs droits.

Cette rencontre a été l'occasion de débattre et d'échanger les idées et les expériences entre les différents intervenants, dans le but de renforcer les droits et libertés.