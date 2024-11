Afrique du Nord: Visite de Kaïs Saïed à Alger - Dans la cohésion et la synchronisation

Sur invitation du Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le Président Kaïs Saïed s'est rendu, hier, en Algérie pour prendre part aux festivités marquant le 70e anniversaire du déclenchement, le 1er novembre 1954, de la révolution algérienne.

La présence du Chef de l'Etat aux festivités qui seront organisées, pour célébrer cette glorieuse date dans le parcours historique et civilisationnel de l'Algérie, traduit l'excellence des rapports d'amitié et de fraternité qui ont toujours uni les deux pays et les deux peuples frères, rapports et relations qui vont en se renforçant de jour en jour, marquant la volonté commune de relever, ensemble, les défis qu'affrontent les deux pays aussi bien sur le plan politique qu'économique.

D'ailleurs, les rapports qu'entretiennent régulièrement les Présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune, ainsi que les échanges entre les différents responsables, qu'ils soient tunisiens ou algériens marqués eux aussi par la régularité et le respect qui leur sont impartis à l'occasion de la tenue des commissions mixtes sectorielles, outre la Haute commission mixte montrent la volonté profonde d'imprimer à la coopération bilatérale un nouvel élan à la mesure des objectifs des deux peuples frères de relever, dans la cohésion et la synchronisation des efforts, les défis qu'imposent les mutations intervenant à un rythme de plus en plus effréné sur les scènes bilatérale, régionale, africaine, arabe et internationale.