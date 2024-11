Tunisie: Plénière inaugurale de la 2e session parlementaire du CNRD - Redoubler d'efforts pour relever les défis nationaux

Le Conseil national des régions et des districts reprend ses travaux et ses députés ont demandé à ce que le Cnrd participe activement à l'élaboration du nouveau plan quinquennal de développement 2026-2030, et ce, en respectant la répartition territoriale et les besoins de chaque région. Les efforts sont conjugués afin d'examiner la loi de finances 2025, qui va devoir être adoptée par les deux Chambres avant le 10 décembre...

Lors de la plénière inaugurale de la deuxième session parlementaire du Conseil national des régions et des districts, Cnrd, hier au Bardo, le président du Conseil, Imed Derbali, a souligné que le Cnrd est déterminé à mettre un terme aux souffrances des Tunisiens et résolu à contribuer à la réalisation de leurs aspirations en matière de développement global.

Le président de la deuxième Chambre parlementaire a estimé que l'attachement au processus du 25 juillet est, désormais, « un engagement national et un principe incontournable pour la rectification du processus de la Révolution en vue de bâtir un Etat juste en mesure de mettre en place des politiques économiques et sociales conformes aux revendication du peuple ».

Par ailleurs, cette séance inaugurale a débuté par l'annonce des compositions du bureau et des différentes commissions du Cnrd. En marge de cette plénière, deux séances d'audition ont été organisées, la première avec le ministre de l'Economie et de la Planification, et la deuxième avec le ministre de l'Education. Les deux séances sont plutôt des débats avec les deux ministres autour des questions d'actualité mais stratégiques aussi.

Imed Derbali, s'exprimant en ouverture de cette séance inaugurale, a estimé que « préserver la dignité du citoyen tunisien n'est pas un choix, il s'agit d'un devoir qu'on s'engage, de toute force, à honorer ». « Le peuple tunisien qui a souffert pendant de longues années de l'injustice et de la marginalisation, a fait preuve de beaucoup de patience et consenti de nombreux sacrifices », a-t-il ajouté.

« Les membres du Conseil des régions et des districts sont, aujourd'hui, conscients de leurs responsabilités et reconnaissent que leur chemin est de longue haleine », a-t-il indiqué. Et de lancer un appel aux élus afin qu'ils redoublent d'efforts et fassent preuve « d'une plus grande volonté pour tourner une page marquée par des décennies de souffrances ».

D'autre part, Imed Derbali a insisté sur l'importance d'instaurer un climat politique respectueux et sain qui balisera la voie vers la réalisation des grands objectifs de la Tunisie en matière de développement. Et d'ajouter: « Un tel climat politique permettra aux institutions de l'Etat de travailler en harmonie pour garantir la stabilité sociale et économique du pays ».

Loi de finances à adopter avant le 10 décembre

Derbali a souligné que la première session parlementaire du Cnrd est une étape qui a permis de jeter les fondements de cette deuxième Chambre parlementaire et d'élaborer son cadre juridique, ce qui a contribué à avoir une vision claire sur le rôle et les priorités du Conseil.

Rappelant le programme des travaux du Conseil, le vice-président du Cnrd, Oussema Sahnoun, a affirmé que les commissions et le bureau du Conseil avaient commencé leur travail depuis le mois de septembre et l'examen du projet de loi de finances pour 2025 a été entamé depuis mi-octobre.

Sahnoun a évoqué les plénières communes avec l'ARP et la séance inaugurale du 5 novembre, à l'ARP, annonçant le début du débat et vote de la loi de finances. Une loi qui doit être adoptée, selon la Constitution de 2022, avant le 10 décembre, date à laquelle la LF sera remise au président de la République.

Sur un autre plan, le président du Cnrd a réaffirmé que le Conseil soutient la position ferme de la Tunisie qui fustige les crimes sionistes commis contre les peuples palestinien et libanais frères, appelant les parlements du monde et la communauté internationale à soutenir la juste cause palestinienne.

Plan quinquennal 2026-2030

Les députés du Conseil national des régions et des districts ont demandé de participer à l'élaboration du nouveau plan quinquennal de développement 2026/2030, et à les associer au processus de préparation du nouveau service de développement basé sur les principes fondamentaux de la nouvelle Constitution, tout en respectant la répartition territoriale et les besoins de chaque région. Dans cette perspective, ils conçoivent que la formulation des projets régionaux doit émaner des régions avec les besoins et les solutions adéquates avant d'être débattues au niveau des autres structures au niveau central de l'Etat.

Lors d'une séance d'audition du ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, le débat a été axé par les députés sur le rôle actif que la deuxième Chambre du Parlement devrait jouer et sur l'efficacité dans l'élaboration de divers programmes de développement régionaux, à même de contribuer à améliorer l'efficacité économique et sociale des politiques de l'État.

Alors que certains députés ont demandé une meilleure coordination avec les différents ministères impliqués dans ce processus, d'autres ont proposé de créer des commissions nationales ou régionales pour centraliser les données, les études, et les propositions avant de les traduire en actions entreprises par les ministères et autres départements de l'Etat. Il y a eu même une proposition de faire fusionner le ministère de l'Economie et de la Planification avec celui de la Finance...