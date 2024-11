Tunisie: Séminaire B2B sur la transformation du cuir L'expertise italienne - Au service de l'industrie tunisienne

L'événement met en avant l'innovation italienne pour soutenir le développement et la compétitivité des entreprises tunisiennes.

À l'occasion d'un séminaire de deux jours à Tunis, l'Italie a partagé son expertise en technologies de transformation du cuir avec les entreprises tunisiennes. Intitulé « La technologie italienne : la clé de la créativité » et organisé par l'ICE-Agence Tunis, en présence de S.E. l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, cet événement vise à renforcer la coopération et à soutenir le développement d'une industrie tunisienne plus moderne et durable.

Pour une industrie plus durable

Francesca Tango, directrice du bureau de l'ICE-Agence à Tunis, a souligné l'importance de cet événement : « Nous sommes heureux de collaborer à la promotion et au soutien de l'accord signé entre Assomac-Unic-Cncc et d'accueillir ici les directeurs Assomac, Apolito, et Unic Bureau Veneto, Zorzi. Ces deux journées sont le fruit d'un long travail en partenariat avec le Centre national du cuir et de la chaussure (Cncc) et la Fédération tunisienne du cuir et de la chaussure (Fncc), visant à renforcer les relations entre les deux pays et à promouvoir une industrie plus durable et innovante ».

Selon Tango, ce séminaire technique ambitionne de renforcer les compétences tunisiennes en matière de transformation du cuir, en mettant en avant le savoir-faire italien et les nouvelles technologies, tout en stimulant les échanges commerciaux entre les deux nations. L'accord signé entre les partenaires italiens et tunisiens a pour objectif de consolider les relations existantes et de mettre en oeuvre des actions de coopération conjointes. Ces deux journées de partenariat permettent aussi de développer le domaine des études, de la formation technique et de soutenir la promotion des entreprises tunisiennes actives dans ce secteur stratégique.

%

Les défis de l'industrie tunisienne du cuir

Pour sa part, Akrem Belhaj, directeur général de la Fncc, a mis en lumière les difficultés actuelles de l'industrie du cuir en Tunisie : « Nous manquons de main-d'oeuvre qualifiée, et nous travaillons avec les ministères pour relancer l'activité et attirer de nouveaux talents. Face à cette situation, nous avons initié des programmes de formation et, aujourd'hui, les entreprises commencent à récupérer du personnel, mais il est essentiel de motiver les jeunes et de valoriser les diplômes de formation ». Selon Akrem Belhaj, l'un des principaux obstacles à la croissance du secteur réside dans la difficulté à attirer des investissements et à moderniser les compétences.

Depuis 2011, la situation s'est détériorée, avec une baisse significative des emplois disponibles et une fatigue générale des entreprises. Entre 2022 et 2023, le secteur a enregistré la fermeture de dix grandes entreprises et de nombreuses petites structures, impactant lourdement la production locale. Face à ces défis, l'initiative de l'ICE-Agence et des associations italiennes représente une opportunité de relance pour l'industrie tunisienne du cuir. En favorisant les échanges de savoir-faire et les transferts technologiques, l'objectif est de dynamiser la production locale et de renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes sur le marché international. L'accent est mis sur la formation à la carte et l'adaptation aux nouvelles exigences du marché, pour une meilleure intégration des jeunes dans le secteur.

Le séminaire se veut également une plateforme de réflexion sur les perspectives de développement d'une industrie plus durable. Les acteurs italiens et tunisiens espèrent que ces deux jours de discussion et de collaboration permettront de poser les bases d'une coopération fructueuse à long terme, soutenant la croissance de l'industrie du cuir en Tunisie tout en valorisant l'expertise italienne.