Tunisie: Clôture aujourd'hui du colloque international «Couleurs d'artistes. Poïétique, contexte, expérimentations» - Toutes les couleurs du monde !

La ville de Hammamet a vibré depuis le 30 octobre aux couleurs de l'art et de la recherche académique. Le colloque international «Couleurs d'artistes. Poïétique, contexte, expérimentations» a transformé la ville en un véritable laboratoire créatif et une sorte de carrefour de réflexion sur la couleur dans l'art contemporain, rassemblant plus de 120 participants venus des quatre coins du monde.

Cette rencontre exceptionnelle, fruit d'une collaboration entre plusieurs institutions prestigieuses, dont le Laboratoire de langue et de traitement automatique de Sfax et le Laboratoire MICA de l'Université Bordeaux Montaigne, témoigne de la vitalité de la recherche artistique dans le monde francophone et au-delà.

L'événement a rassemblé des chercheurs venus de Tunisie, de France, du Maroc, d'Algérie, du Canada, du Brésil et des États-Unis qui ont pu partager leurs perspectives sur la place de la couleur dans la création artistique contemporaine.

Au-delà des sessions académiques traditionnelles, le colloque s'est distingué par son approche pratique et immersive. Des ateliers de formation, organisés avec le soutien de l'Union des artistes plasticiens de Tunisie, ont donné l'occasion aux participants de confronter théorie et pratique. Une exposition artistique est venue couronner l'événement, offrant une illustration concrète des concepts débattus lors des sessions théoriques. L'un des aspects les plus novateurs de ce colloque réside dans son association avec le projet d'Encyclopédie Numérique des Couleurs (ENC). Une idée audacieuse qui montre bien que la tradition artistique peut embrasser le numérique sans perdre son âme. Cette encyclopédie promet de devenir un outil précieux pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à explorer le monde fascinant des couleurs.

Derrière cet événement, on trouve une belle collaboration entre diverses institutions : le Laboratoire de langue et de traitement automatique de Sfax, l'Université Bordeaux Montaigne, l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis. Le choix de Hammamet comme lieu de rencontre n'est pas anodin. Cette belle ville côtière tunisienne, connue pour sa lumière particulière et son patrimoine culturel riche, a offert un cadre inspirant pour ces échanges internationaux sur l'art et la couleur. Ce rassemblement témoigne du dynamisme de la scène artistique et académique tunisienne, tout en soulignant l'importance du dialogue interculturel dans la réflexion sur l'art contemporain.

La clôture de l'événement qui est prévue aujourd'hui marque non pas une fin, mais le début de nouvelles collaborations et perspectives dans l'étude et la pratique artistique de la couleur. Les échanges fructueux qui ont eu lieu pendant ces journées ont pour objectif de pousser la recherche et la création artistique dans le monde francophone et au-delà.