Tunisie: Intelligence artificielle générative dans l'Education - Dans l'intérêt de l'élève et de l'enseignant !

L'intelligence artificielle est l'une des innovations techniques les plus importantes qui remodèle divers aspects de la vie, grâce à sa capacité à analyser et à traiter les données d'une manière sans précédent, offrant d'énormes opportunités pour améliorer les performances et l'efficacité dans de nombreux secteurs de la vie économique et sociale.

Tout récemment, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (Alecso) a organisé la deuxième conférence internationale arabe sur l'intelligence artificielle dans l'éducation. Après le succès de la 1ère édition, tenue en mai 2023, ce forum s'inscrit dans la continuité de l'amélioration des leviers de performance en matière d'éducation numérique.

Décideurs des politiques éducatives de divers pays arabes, représentants d'établissements d'enseignement internationaux, secteur privé et des entreprises technologiques se sont joints à l'événement pour tracer une stratégie concertée et unifiée. Comme partenaires et mécanismes internationaux d'appui, il y a notamment l'Institut de l'Intelligence Artificielle de Pékin (Chine) et l'Université Sciences appliquées, Zagreb, en Croatie.

Changement de paradigme

Dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle offre de nouvelles possibilités pour améliorer la qualité de l'éducation et la personnaliser, en fonction des besoins individuels de chaque élève. L'intelligence artificielle générative, avec ses technologies avancées, fournit des outils pédagogiques innovants qui aident les enseignants à analyser les performances des élèves et améliorer la qualité d'apprentissage.

%

De plus, ces technologies contribuent à une gestion plus efficace des cours. Il s'agit d'apporter un soutien supplémentaire aux étudiants, grâce à des applications pédagogiques interactives et personnalisées. Toutes ces capacités améliorent l'efficacité de l'éducation et rendent l'expérience éducative plus interactive et complète, permettant aux étudiants d'obtenir de meilleurs résultats. Et une compréhension plus approfondie du contenu éducatif.

Parmi les innovations marquantes dans le domaine de l'intelligence artificielle figurent également les grands modèles linguistiques (LLM) tels que le 4-GPT, qui ont créé un changement de paradigme dans le traitement du langage naturel. Ces modèles offrent de larges possibilités de compréhension et d'analyse précise des textes, ce qui contribue au développement de contenus éducatifs avancés et spécialisés, suscitant un grand intérêt dans divers pays du monde. Cet intérêt croissant reflète l'importance croissante de cette technologie dans l'éducation et la recherche scientifique.

D'ailleurs, de nombreux pays arabes ont commencé à adopter cette technologie de pointe, avec le lancement de projets pionniers visant à renforcer leurs capacités de recherche et de développement dans ce domaine, ce qui reflète leur engagement à suivre le rythme des développements technologiques mondiaux et leur investissement dans l'amélioration de l'éducation. Cette année, la conférence s'est concentrée sur l'intelligence artificielle générative et ses utilisations en éducation. Sont également exposées les expériences réussies en la matière, sur fond de discussion et d'échange sur l'éthique et les défis liés aux applications liées à la question.

Vers un système éducatif avancé

Dr Mohamed Jemni, directeur du département des technologies de l'information et de la communication au sein de l'Alecso et maître de conférence, a évoqué les modèles pouvant aider à développer des systèmes éducatifs interactifs qui fournissent un soutien personnel à chaque élève grâce à la capacité de répondre aux questions et de clarifier les concepts immédiatement. Il a développé son argumentaire sur l'intérêt de développer l'intelligence artificielle générative : « Ça peut aider les enseignants à préparer les programmes et le contenu éducatif de manière plus rapide et plus efficace.

D'autant plus que l'on doit se pencher sur les opportunités possibles et les défis à relever». De son côté, Mohamed Ould Amar, DG de l'Alecso, a appelé à soutenir l'innovation, réaliser des progrès tangibles dans notre expérience universitaire et de recherche et façonner un avenir basé sur l'économie de la connaissance et l'innovation. L'intelligence artificielle n'étant plus considérée comme un aspect technique, elle est devenue une base pour la transformation numérique et la construction d'une société intelligente capable de faire face aux défis du présent. Dans cette perspective, la Tunisie adopte des mesures concrètes qui font avancer la roue de l'éducation et de la recherche scientifique. Rappelons, ici, que le premier forum scientifique sur l'intelligence artificielle a eu lieu en 1986 à la Faculté des Sciences de Tunis.

Puis, l'orateur a passé en revue l'historique de l'IA en Tunisie et les initiatives prises à cet effet. Il y a lieu de rappeler le protocole d'accord, signé en février 2022 sur l'élaboration de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et son plan de mise en oeuvre comme étape essentielle vers un système éducatif utilisant des moyens technologiques avancés. Les ministères des Technologies de la Communication, de l'Industrie, de l'Énergie, des Mines, de l'Économie, et, bien sûr, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique font partie intégrante de cette stratégie.

Selon lui, il faut, tout d'abord, exploiter les données ouvertes et activer les systèmes d'intelligence artificielle, à travers un cadre législatif et juridique pour la collecte, la classification et l'analyse des données. Secundo, organiser le cadre structurel et les institutions qui incluent les postes et les centres médiatiques qui seront dotés de données pour permettre à ces applications d'extraire des connaissances après avoir étudié et appris de ces énormes données. Tertio, déterminer quels projets numériques incluront le comptage.

Développement de nouvelles compétences

Cette stratégie contribue au développement des capacités proactives qui permettent d'éviter les problèmes, à même de préparer une réponse efficace, afin de prendre des décisions précises en cas d'urgence et de développer la capacité de mener un processus de simulation de planification directe et avec toutes les étapes d'un modèle social régional. Soit, des livres, des références, des leçons et des présentations dans diverses spécialisations, sans exception, avec l'avantage de restreindre le contenu en fonction des besoins des utilisateurs, en utilisant de nouvelles applications, ce qui améliore l'interaction et permet un apprentissage intelligent et complet.

Le développement des compétences et des programmes académiques constitue également un troisième volet important de la stratégie. L'intelligence artificielle est devenue une priorité absolue. Dans ce contexte, les institutions universitaires et d'ingénierie, les écoles, instituts et collèges ont lancé des programmes académiques dédiés à l'intelligence artificielle et à la science des données pour des spécialisations homogènes.

Autre volet, Dr. Ould Amar a rappelé la nécessité de développer des compétences nouvelles et des programmes académiques avancés et celle d'impulser l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. « Ce n'est un secret pour personne que le succès du développement de ces plateformes et projets nécessite une technologie moderne pour attribuer le contenu scientifique, afin d'assurer sa compatibilité avec les normes académiques et sa mise à jour constante », a-t-il relevé.

Et de poursuivre, en conclusion, « la production des chercheurs tunisiens a prospéré dans les domaines de l'intelligence artificielle, ce qui leur permet de faire face aux défis nationaux et d'investir dans les capacités internationales, à travers des partenariats stratégiques avec des institutions de recherche internationales. La stratégie tunisienne ne se limite pas aux seules applications techniques, il existe une culture d'innovation responsable qui protège la vie privée des individus et garantit une utilisation sûre des données».

Et les initiatives scientifiques conduisent ces laboratoires à produire des recherches distinguées qui soutiennent la stratégie nationale.