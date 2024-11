Afrique du Nord: Célébrations du 1er novembre - Arrivée du Président Kaïs Saïed hier en Algérie - Profondes relations bilatérales

Le Président de la République, Kaïs Saïed, est arrivé, hier après-midi, à Alger pour une visite officielle de deux jours, à l'invitation de son homologue, le Président Abdelmadjid Tebboune. Cette visite s'inscrit dans le cadre des célébrations du 1er novembre, qui commémorent le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne.

Accueilli par son homologue algérien, Kaïs Saïed a été reçu dans une atmosphère de respect et de fraternité, témoignant des liens profonds entre les deux nations.

Cette visite fait suite à une invitation officielle transmise par le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de sa visite en Tunisie le 17 octobre dernier.

Un symbole de fraternité et de coopération

Une visite qui a été suivie d'un second échange entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et son homologue algérien, Ahmed Attaf. En effet, Mohamed Ali Nafti a effectué une visite en Algérie les 19 et 20 octobre 2024, au cours de laquelle il a rencontré Ahmed Attaf pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et des projets communs.

La visite du Président Kaïs Saïed en Algérie revêt une dimension particulière, rappelant les liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays et leurs peuples. En rendant hommage aux martyrs de cette révolution, les présidents Saïed et Tebboune célèbrent un héritage commun de fraternité et de solidarité qui continue d'unir leurs deux peuples. Cette commémoration du 1er novembre sera marquée par une parade militaire. Au-delà des cérémonies, cette visite d'État envoie un message fort de paix et de coopération, posant les bases d'une relation renouvelée et d'un avenir commun fondé sur des valeurs partagées de solidarité et de prospérité.