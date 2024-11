Tunisie: EST - Michel Der Zakarian approché - Réussira-t-il là où ses compatriotes ont échoué ?

Après Roger Lemerre, Jacky Duguépéroux, Sébastien Desabre et José Anigo, un autre technicien français, Michel Der Zakarian, est approché pour prendre en main les destinées de l'Espérance. Alors que l'école française n'a pas eu trop la cote avec le club "sang et or", Michel Der Zakarian, s'il est retenu, fera-t-il exception à la règle ?

Roger Lemerre a été, certes, plus connu en Tunisie pour avoir remporté la CAN en 2004 et avoir été sélectionneur pendant six longues années (2002-2008),.Toutefois, son premier passage dans notre pays remonte aux années 1980, précisément de juin 1983 à juin 1984, soit une saison passée à la tête de l'EST. Et à vrai dire, Roger Lemerre n'a pas été le premier technicien français à avoir déposé ses valises au Parc Hassen Belkhodja. Le premier entraîneur français à avoir pris les commandes de l'EST était Jean Baratte, et ce, durant la saison 1962-1963.

Ceci pour l'histoire. Côté sportif, l'école française n'a pas eu trop la cote avec le club "sang et or". En tout cas, les passages des techniciens français étaient souvent de courte durée. Et s'il y a un Français qui a battu le record en terme de passage le plus court à la tête de l'EST, c'est bien José Anigo, qui a débarqué le 21 juin 2015 pour partir tout juste deux mois après, le 22 août 2015, après ses mauvais résultats enregistrés en Coupe de la CAF.

Pourtant, à l'époque, on lui avait signalé que la Coupe de la CAF n'était pas une priorité. Sauf que la pression engendrée par les mauvais résultats enregistrés en C3 africaine a avorté l'expérience alors qu'elle commençait à peine.

Un autre Français a payé le tribut de ne pas réussir à aller loin avec l'équipe en compétition continentale interclubs. Pourtant, quand il avait débarqué en octobre 2006, Jacky Duguépéroux portait le grand espoir d'aller loin avec l'Espérance en Ligue des champions.

Sauf qu'il a été rattrapé par la malédiction de la Champions League avec un parcours arrêté au stade de la phase de groupes. Duguépéroux a fini par quitter le Parc.

Les ambitions de Desabre.

On parlera d'un autre technicien français, Sébastien Desabre. A la base, Desabre a débarqué au Parc B pour occuper le poste de directeur technique des jeunes. C'était à l'automne 2013. Après le départ de Maher Kanzari suite à l'élimination en demi-finales de la Ligue des champions et un court passage de deux mois de Skander Kasri, Desabre a assuré un premier intérim de décembre 2013 à janvier 2014 avant de reprendre en main l'équipe vers la fin de la saison 2013-2014 après le départ de Ruud Krol. Desabre, qui n'avait que 38 ans à l'époque, voulait se faire un nom en Afrique et avait un oeil sur l'équipe première de l'EST.

Hamdi Meddeb lui avait donné une chance, mais le Français était jugé à l'époque trop jeune dans le sillage du club pour être l'entraîneur en chef de l'Espérance. Il a fini par quitter le Parc B au mois de septembre 2014.

Bref, les techniciens français n'ont pas eu, à tort ou à raison, la réussite escomptée avec l'Espérance. Sans doute à cause de la pression constante du résultat alors que l'école française travaille davantage en profondeur que sur le court terme.

Michel Der Zakarian, s'il est retenu, fera-t-il exception à la règle ?