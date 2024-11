Tunisie: Aytaç Doğan de retour au pays - Concert aux saveurs orientales et turques

Le maître turc du qanoun, Aytaç Doğan, est de retour en Tunisie pour un concert en quartet, prévu ce dimanche 3 novembre à la Cité de la culture. Le Quartet Aytaç Doğan offrira un concert célébrant l'héritage musical commun entre la Tunisie et la Turquie.

Cet événement est organisé en partenariat avec l'ambassade de Turquie en Tunisie, le Centre culturel turc Yunus Emre, et le Théâtre de l'Opéra de Tunis. Le spectacle, d'une durée de 1h45, débutera à 19h30 au Théâtre des Régions. Aytaç Doğan sera accompagné de quatre musiciens turcs de talent ainsi que d'un invité d'honneur tunisien, le percussionniste Mohamed Hatem Hamila. Le quartet sera composé de Şafak Cansu (violon), Sezgin Uçarlar et Med Hatem Hamila (percussions), Ergün Şenlendirici (clarinette) et Kema Büyük (guitare basse).

Ensemble, ils interpréteront 24 titres du riche répertoire d'Aytaç Doğan, pour un voyage dans son univers musical unique. Après son spectacle avec le «Trio Taksim» en août 2023, dans le cadre du Festival international de Carthage, Aytaç Doğan revient au Théâtre de l'Opéra, où il avait également donné un premier concert en quintet en avril dernier, aux côtés des Tunisiens Med Hatem Hamila (percussions), Zied Zouari (violon), Oussama Mhidi (piano et clavier) et Abdelaziz Cherif (guitare basse). Lors de sa performance à Carthage, le trio Taksim-- composé de Hüsnü Şenlendirici à la clarinette, Aytaç Doğan au qanoun, et İsmail Tunçbilek au saz (baglama en turc)-- avait interprété des pièces inspirées du riche patrimoine musical turc.

Leurs mélodies envoûtantes avaient été adaptées pour intégrer la musique arabe, avec des arrangements de célèbres chansons orientales et du patrimoine musical tunisien. Douceur, raffinement et virtuosité caractérisent la musique d'Aytaç Doğan. Le public du Théâtre de l'Opéra aura ainsi un nouveau rendez-vous avec les sonorités turques, évoquant Istanbul et ses paysages magnifiques sur les rives du Bosphore.